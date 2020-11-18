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https://ria.ru/20201118/laskovyy-may-1585227276.html
Разин пугает концом российского шоу-бизнеса
Разин пугает концом российского шоу-бизнеса
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин вслед за многими своими коллегами привлек внимание к бедственному положению артистов из-за пандемии коронавируса и... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T18:58
2020-11-18T20:55
ласковый май
шоубиз
андрей разин
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин вслед за многими своими коллегами привлек внимание к бедственному положению артистов из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений.Он согласен с теми музыкантами и продюсерами, которые уверяют, что артисты – "категория, которая пострадала больше, чем многие другие", и они нуждаются в помощи.В своем Instagram Разин разместил коллаж с фотографиями известных артистов и написал, что "многие из них практически голодают и не имеют средств к существованию".Для того, чтобы попытаться им помочь, Разин обратился к представителям крупного бизнеса."Как член Союза концертных деятелей России, обратился к десяти нашим самым крупным олигархам, которые имеют огромные доходы и различные фонды, которые помогают спортсменам и другим категориям граждан", - сообщает продюсер.Он надеется, что предприниматели обратят внимание на эту проблему и окажут "адресную материальную помощь" тем артистам, "которые действительно сегодня олицетворяют нашу эстраду и культуру в целом"."Им нужно обязательно помочь. Нужно сохранить коллективы. Иначе российский шоу-бизнес просто не выживет", - считает Андрей Разин.
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ласковый май, андрей разин, знаменитости, звезды

Разин пугает концом российского шоу-бизнеса

18:58 18.11.2020 (обновлено: 20:55 18.11.2020)
 
© Фото : @razin_andrei_lmАндрей Разин с девушкой Ольгой
Андрей Разин с девушкой Ольгой - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Фото : @razin_andrei_lm
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин вслед за многими своими коллегами привлек внимание к бедственному положению артистов из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений.
Он согласен с теми музыкантами и продюсерами, которые уверяют, что артисты – "категория, которая пострадала больше, чем многие другие", и они нуждаются в помощи.
В своем Instagram Разин разместил коллаж с фотографиями известных артистов и написал, что "многие из них практически голодают и не имеют средств к существованию".
Для того, чтобы попытаться им помочь, Разин обратился к представителям крупного бизнеса.
"Как член Союза концертных деятелей России, обратился к десяти нашим самым крупным олигархам, которые имеют огромные доходы и различные фонды, которые помогают спортсменам и другим категориям граждан", - сообщает продюсер.
Он надеется, что предприниматели обратят внимание на эту проблему и окажут "адресную материальную помощь" тем артистам, "которые действительно сегодня олицетворяют нашу эстраду и культуру в целом".
"Им нужно обязательно помочь. Нужно сохранить коллективы. Иначе российский шоу-бизнес просто не выживет", - считает Андрей Разин.
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