https://ria.ru/20201118/krym-1585099002.html

Суд на Украине арестовал 44 российских самолета за полеты в Крым

Суд на Украине арестовал 44 российских самолета за полеты в Крым

Прокуратура так называемой "Автономной республики Крым и города Севастополь", входящая в структуру Генпрокуратуры Украины, арестовала 44 российских самолета... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T01:36

2020-11-18T01:36

2020-11-18T02:13

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Прокуратура так называемой "Автономной республики Крым и города Севастополь", входящая в структуру Генпрокуратуры Украины, арестовала 44 российских самолета из-за полета на полуостров. Такое утверждение пресс-служба надзорного ведомства опубликовала в своем Telegram-канале.В прокуратуре заявили, что самолеты якобы нарушили "порядок въезда и выезда на полуостров" и правила международных полетов. Служба безопасности Украины расследует соответствующие уголовные дела.При этом прокуратура не уточняет, каким именно авиакомпаниям принадлежат авиалайнеры.В надзорном ведомстве напомнили, что Украина с марта 2014 года закрыла воздушное пространство над Крымом. Украинские власти обосновали данное решение тем, что у них нет возможности осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения. Киев распорядился закрыть все аэропорты на полуострове, хотя к тому моменту власть над регионом уже утратил.Всего был наложен арест на 109 самолетов российских компаний.В 2015 году Россия полностью закрыла воздушное пространство для украинских авиакомпаний. Данная мера стала ответом на действия украинской стороны."Мелкая пакость"Глава Крыма Сергей Аксенов назвал "мелкой пакостью" и "жестом бессильной злобы" наложенный украинской прокуратурой арест на 44 самолета российских авиалиний за полеты в Крым."Очередная мелкая пакость, жест бессильной злобы. Никакого влияния на полеты наших авиакомпаний на полуостров это не окажет", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".При этом глава Крым назвал прокуратуру так называемой "Автономной республики Крым" фейковой структурой."Виртуальный арест"Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал арест 44 российских самолетов виртуальным."Самолеты летают, в том числе и те, которые виртуально арестованы, и симферопольский аэропорт работает, и туристический поток не иссякает на полуостров", - сказал парламентарий РИА Новости.Комментируя инцидент, председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заметил, что украинская сторона "блефует".По словам депутата, таким образом украинские политики пытаются напомнить Европе о "крымской проблеме".Полуостров вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума, на котором большинство жителей высказались за присоединение. По итогам плебисцита Крым стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос Крыма исторически закрыт.Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

https://ria.ru/20201116/krym-1584864988.html

https://ria.ru/20201114/krym-1584610854.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/krym-1581727702.html

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россия, ситуация на украине, руслан бальбек, юрий гемпель, telegram (приложение), сергей аксенов (политик), москва, европа, республика крым, севастополь, украина, в мире