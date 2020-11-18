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В КПРФ пожаловались на "нравоучения" полпреда президента
В КПРФ пожаловались на "нравоучения" полпреда президента
Фракция КПРФ считает, что полпред президента Российской Федерации в Госдуме Гарри Минх "не имел права читать нравоучения депутатам", предлагая им сложить... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T11:58
2020-11-18T13:56
юрий синельщиков
ольга алимова (депутат)
кпрф
госдума рф
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Фракция КПРФ считает, что полпред президента Российской Федерации в Госдуме Гарри Минх "не имел права читать нравоучения депутатам", предлагая им сложить полномочия, заявил первый замруководителя фракции Николай Коломейцев.Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривала законопроект, который предусматривает, что экс-президенту России будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий. В ходе обсуждения депутат от КПРФ Юрий Синельщиков раскритиковал положения законопроекта. "Мы никак не можем поддержать такой законопроект", — сказал депутат.Дискуссию вызвал полпред президента Российской Федерации Гарри Минх, который, комментируя заявление коммунистов, предложил им прекратить работу по конституции, которая им не нравится, и добровольно сложить полномочия. Предложение Минха поддержал и спикер Вячеслав Володин, что вызвало бурную критику в КПРФ: Коломейцев и его коллеги Ольга Алимова и Вера Ганзя указали на недопустимость комментирования выступлений фракции и предложений сложить полномочия, поскольку их им дали избиратели, а не президент, кабмин и коллеги-депутаты."Нас крайне оскорбило вчерашнее выступление чиновника, который в принципе взялся давать характеристики и советы депутатам, избранным народом. Я имею в виду второе выступление представителя президента (Гарри Минха), что является как минимум некорректным и вообще-то оскорбительным, потому что до него ни один представитель президента не допускал таких высказываний... Мы считаем, что представители президента и правительства в Государственной думе, как чиновники, не имеют права читать нравоучения депутатам. У них есть должностные обязанности", — сказал Коломейцев журналистам.
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юрий синельщиков, ольга алимова (депутат), кпрф, госдума рф, вячеслав володин, политика

В КПРФ пожаловались на "нравоучения" полпреда президента

11:58 18.11.2020 (обновлено: 13:56 18.11.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / Заседание Госдумы РФ
Заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Фракция КПРФ считает, что полпред президента Российской Федерации в Госдуме Гарри Минх "не имел права читать нравоучения депутатам", предлагая им сложить полномочия, заявил первый замруководителя фракции Николай Коломейцев.
Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривала законопроект, который предусматривает, что экс-президенту России будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий. В ходе обсуждения депутат от КПРФ Юрий Синельщиков раскритиковал положения законопроекта. "Мы никак не можем поддержать такой законопроект", — сказал депутат.
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
14 ноября, 12:16
"Обобщать не стоит". Познер ответил на оскорбления представителя КПРФ
Дискуссию вызвал полпред президента Российской Федерации Гарри Минх, который, комментируя заявление коммунистов, предложил им прекратить работу по конституции, которая им не нравится, и добровольно сложить полномочия. Предложение Минха поддержал и спикер Вячеслав Володин, что вызвало бурную критику в КПРФ: Коломейцев и его коллеги Ольга Алимова и Вера Ганзя указали на недопустимость комментирования выступлений фракции и предложений сложить полномочия, поскольку их им дали избиратели, а не президент, кабмин и коллеги-депутаты.
"Нас крайне оскорбило вчерашнее выступление чиновника, который в принципе взялся давать характеристики и советы депутатам, избранным народом. Я имею в виду второе выступление представителя президента (Гарри Минха), что является как минимум некорректным и вообще-то оскорбительным, потому что до него ни один представитель президента не допускал таких высказываний... Мы считаем, что представители президента и правительства в Государственной думе, как чиновники, не имеют права читать нравоучения депутатам. У них есть должностные обязанности", — сказал Коломейцев журналистам.
 
Юрий СинельщиковОльга Алимова (депутат)КПРФГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
 
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