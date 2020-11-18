https://ria.ru/20201118/kprf-1585139463.html

В КПРФ пожаловались на "нравоучения" полпреда президента

В КПРФ пожаловались на "нравоучения" полпреда президента

Фракция КПРФ считает, что полпред президента Российской Федерации в Госдуме Гарри Минх "не имел права читать нравоучения депутатам", предлагая им сложить... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T11:58

2020-11-18T11:58

2020-11-18T13:56

юрий синельщиков

ольга алимова (депутат)

кпрф

госдума рф

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Фракция КПРФ считает, что полпред президента Российской Федерации в Госдуме Гарри Минх "не имел права читать нравоучения депутатам", предлагая им сложить полномочия, заявил первый замруководителя фракции Николай Коломейцев.Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривала законопроект, который предусматривает, что экс-президенту России будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий. В ходе обсуждения депутат от КПРФ Юрий Синельщиков раскритиковал положения законопроекта. "Мы никак не можем поддержать такой законопроект", — сказал депутат.Дискуссию вызвал полпред президента Российской Федерации Гарри Минх, который, комментируя заявление коммунистов, предложил им прекратить работу по конституции, которая им не нравится, и добровольно сложить полномочия. Предложение Минха поддержал и спикер Вячеслав Володин, что вызвало бурную критику в КПРФ: Коломейцев и его коллеги Ольга Алимова и Вера Ганзя указали на недопустимость комментирования выступлений фракции и предложений сложить полномочия, поскольку их им дали избиратели, а не президент, кабмин и коллеги-депутаты."Нас крайне оскорбило вчерашнее выступление чиновника, который в принципе взялся давать характеристики и советы депутатам, избранным народом. Я имею в виду второе выступление представителя президента (Гарри Минха), что является как минимум некорректным и вообще-то оскорбительным, потому что до него ни один представитель президента не допускал таких высказываний... Мы считаем, что представители президента и правительства в Государственной думе, как чиновники, не имеют права читать нравоучения депутатам. У них есть должностные обязанности", — сказал Коломейцев журналистам.

https://radiosputnik.ria.ru/20201114/media-1584606383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий синельщиков, ольга алимова (депутат), кпрф, госдума рф, вячеслав володин, политика