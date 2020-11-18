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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585109099.html
Названо самое необычное свойство коронавируса
Названо самое необычное свойство коронавируса
Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал о свойстве нового коронавируса, которое удивило специалистов. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T08:47
2020-11-18T11:20
распространение нового коронавируса
сергей нетесов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал о свойстве нового коронавируса, которое удивило специалистов."Самое необычное, что в SARS-CoV-2 соединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, но по отдельности", — заявил он в интервью Lenta.ru.Так, дисрегуляция иммунной системы была характерна для вируса Эбола, а синдром диссеминированного свертывания крови фиксировали у заболевших как Эболой, так и другими вирусами — конго-крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой денге, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, пояснил ученый.Также Нетесов указал на распространенное заблуждение о том, что потеря обоняния является исключительным симптомом коронавируса SARS-CoV-2. Напротив, этот признак имеют не менее 20 инфекций, которые попадают в организм респираторным путем, поражая окончания обонятельных нервов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук

Названо самое необычное свойство коронавируса

08:47 18.11.2020 (обновлено: 11:20 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал о свойстве нового коронавируса, которое удивило специалистов.
"Самое необычное, что в SARS-CoV-2 соединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, но по отдельности", — заявил он в интервью Lenta.ru.
Вывеска Красная зона на двери пульмонологического стационара для больных коронавирусной инфекцией в Красноярске - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
00:05Распространение нового коронавируса
Найден способ профилактики коронавируса
Так, дисрегуляция иммунной системы была характерна для вируса Эбола, а синдром диссеминированного свертывания крови фиксировали у заболевших как Эболой, так и другими вирусами — конго-крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой денге, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, пояснил ученый.
Также Нетесов указал на распространенное заблуждение о том, что потеря обоняния является исключительным симптомом коронавируса SARS-CoV-2. Напротив, этот признак имеют не менее 20 инфекций, которые попадают в организм респираторным путем, поражая окончания обонятельных нервов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей НетесовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоссийская академия наук
 
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