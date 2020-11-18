https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585109099.html

Названо самое необычное свойство коронавируса

Названо самое необычное свойство коронавируса

Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал о свойстве нового коронавируса, которое удивило специалистов. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T08:47

2020-11-18T08:47

2020-11-18T11:20

распространение нового коронавируса

сергей нетесов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

российская академия наук

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал о свойстве нового коронавируса, которое удивило специалистов."Самое необычное, что в SARS-CoV-2 соединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, но по отдельности", — заявил он в интервью Lenta.ru.Так, дисрегуляция иммунной системы была характерна для вируса Эбола, а синдром диссеминированного свертывания крови фиксировали у заболевших как Эболой, так и другими вирусами — конго-крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой денге, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, пояснил ученый.Также Нетесов указал на распространенное заблуждение о том, что потеря обоняния является исключительным симптомом коронавируса SARS-CoV-2. Напротив, этот признак имеют не менее 20 инфекций, которые попадают в организм респираторным путем, поражая окончания обонятельных нервов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/profilaktika-1585096192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук