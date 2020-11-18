https://ria.ru/20201118/khlopok-1585114469.html

Стала известна причина хлопка на судостроительном заводе в Приамурье

Стала известна причина хлопка на судостроительном заводе в Приамурье

Причиной инцидента на судостроительном заводе в Приамурье, где пострадали четыре человека, стало нарушение правил техники безопасности при проведении малярных... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T09:43

2020-11-18T09:43

2020-11-18T09:58

благовещенск

амурская область

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноя - РИА Новости. Причиной инцидента на судостроительном заводе в Приамурье, где пострадали четыре человека, стало нарушение правил техники безопасности при проведении малярных работ, заявил РИА Новости представитель завода Валерий Силкин.Губернатор Амурской области Василий Орлов ранее сообщил, что на Благовещенском судостроительном заводе при проведении лакокрасочных работ произошел хлопок, пострадали четверо. Как уточнили журналистам в правительстве региона, трое из них госпитализированы."Маляры нарушили технику безопасности, оставили с вечера на рабочем месте ткань, пропитанную растворителем, произошел хлопок. Больше всех пострадала женщина-маляр, она работала без средств защиты. Также пострадали еще два маляра и один мужчина, который вытаскивал их из цеха, получил ожоги рук. Ведется проверка", - сказал Силкин.Проверку по инциденту начали прокуратура Благовещенска совместно с Благовещенской транспортной прокуратурой и специалистами государственной инспекции труда."На место происшествия выехал и.о. прокурора г.Благовещенска Александр Михалев. В ходе проверки прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего, даст оценку исполнению законодательства об охране труда. По результатам проверки при наличии оснований прокуратура примет меры прокурорского реагирования", - сообщается на сайте надзорного ведомства.

https://ria.ru/20201118/proisshestvie-1585110931.html

благовещенск

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благовещенск, амурская область, происшествия