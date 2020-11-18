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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201118/karabakh-1585202765.html
В СВР заявили о попытках Запада сорвать соглашение по Карабаху
В СВР заявили о попытках Запада сорвать соглашение по Карабаху
Запад пытается спровоцировать армянских и азербайджанских националистов на срыв перемирия в Карабахе, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T16:12
2020-11-18T17:05
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ереван
сша
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
сергей нарышкин
в мире
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Запад пытается спровоцировать армянских и азербайджанских националистов на срыв перемирия в Карабахе, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе — это поражение Еревана. Вбрасывается идея о необходимости "войны до победного конца". Азербайджанцам, напротив, говорят, что Кремль "украл у них победу", когда азербайджанская армия была в шаге от взятия Степанакерта", — цитирует его пресс-бюро СВР.По словам Нарышкина, действия Запада свидетельствуют о том, что "США и их европейские друзья, как всегда, решают свои задачи за счет интересов простых людей, в этот раз — азербайджанцев и армян"."Американцев и европейцев не тревожит, что их провокации могут привести к новому кровопролитию и ввергнуть регион в тяжелый военный конфликт", — считает он.Ситуация в КарабахеВ конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.
https://radiosputnik.ria.ru/20201118/karabakh-1585151812.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия
За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны.
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ереван, сша, нагорный карабах, сергей нарышкин, в мире

В СВР заявили о попытках Запада сорвать соглашение по Карабаху

16:12 18.11.2020 (обновлено: 17:05 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Запад пытается спровоцировать армянских и азербайджанских националистов на срыв перемирия в Карабахе, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе — это поражение Еревана. Вбрасывается идея о необходимости "войны до победного конца". Азербайджанцам, напротив, говорят, что Кремль "украл у них победу", когда азербайджанская армия была в шаге от взятия Степанакерта", — цитирует его пресс-бюро СВР.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
12:49
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По словам Нарышкина, действия Запада свидетельствуют о том, что "США и их европейские друзья, как всегда, решают свои задачи за счет интересов простых людей, в этот раз — азербайджанцев и армян".
"Американцев и европейцев не тревожит, что их провокации могут привести к новому кровопролитию и ввергнуть регион в тяжелый военный конфликт", — считает он.

Ситуация в Карабахе

В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЕреванСШАНагорный КарабахСергей НарышкинВ мире
 
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