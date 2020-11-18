https://ria.ru/20201118/karabakh-1585202765.html

В СВР заявили о попытках Запада сорвать соглашение по Карабаху

В СВР заявили о попытках Запада сорвать соглашение по Карабаху

Запад пытается спровоцировать армянских и азербайджанских националистов на срыв перемирия в Карабахе, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T16:12

2020-11-18T16:12

2020-11-18T17:05

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

ереван

сша

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

сергей нарышкин

в мире

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Запад пытается спровоцировать армянских и азербайджанских националистов на срыв перемирия в Карабахе, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе — это поражение Еревана. Вбрасывается идея о необходимости "войны до победного конца". Азербайджанцам, напротив, говорят, что Кремль "украл у них победу", когда азербайджанская армия была в шаге от взятия Степанакерта", — цитирует его пресс-бюро СВР.По словам Нарышкина, действия Запада свидетельствуют о том, что "США и их европейские друзья, как всегда, решают свои задачи за счет интересов простых людей, в этот раз — азербайджанцев и армян"."Американцев и европейцев не тревожит, что их провокации могут привести к новому кровопролитию и ввергнуть регион в тяжелый военный конфликт", — считает он.Ситуация в КарабахеВ конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.

https://radiosputnik.ria.ru/20201118/karabakh-1585151812.html

ереван

сша

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны. 2020-11-18T16:12 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ереван, сша, нагорный карабах, сергей нарышкин, в мире