В СВР заявили о попытках Запада сорвать соглашение по Карабаху
16:12 18.11.2020 (обновлено: 17:05 18.11.2020)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Запад пытается спровоцировать армянских и азербайджанских националистов на срыв перемирия в Карабахе, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе — это поражение Еревана. Вбрасывается идея о необходимости "войны до победного конца". Азербайджанцам, напротив, говорят, что Кремль "украл у них победу", когда азербайджанская армия была в шаге от взятия Степанакерта", — цитирует его пресс-бюро СВР.
По словам Нарышкина, действия Запада свидетельствуют о том, что "США и их европейские друзья, как всегда, решают свои задачи за счет интересов простых людей, в этот раз — азербайджанцев и армян".
"Американцев и европейцев не тревожит, что их провокации могут привести к новому кровопролитию и ввергнуть регион в тяжелый военный конфликт", — считает он.
Ситуация в Карабахе
В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.