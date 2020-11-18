https://ria.ru/20201118/karabakh-1585184778.html

Минобороны уточнило расположение пунктов миротворцев в Карабахе

Минобороны уточнило расположение пунктов миротворцев в Карабахе

Минобороны РФ "с учетом обстановки" в Нагорном Карабахе уточнило расположение и состав наблюдательных пунктов миротворцев, всего постов 23, сообщил официальный... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:59

2020-11-18T14:59

2020-11-18T15:00

игорь конашенков

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

в мире

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ "с учетом обстановки" в Нагорном Карабахе уточнило расположение и состав наблюдательных пунктов миротворцев, всего постов 23, сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге."С учетом сложившейся обстановки командованием российского контингента уточнены положение и состав наблюдательных постов. В районе проведения миротворческой операции круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на 23 наблюдательных постах. В северной зоне ответственности выставлено 11 наблюдательных постов и 12 – в южной", - сказал он.

азербайджан

армения

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь конашенков, азербайджан, армения, нагорный карабах, в мире