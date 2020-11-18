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Минобороны уточнило расположение пунктов миротворцев в Карабахе
Минобороны уточнило расположение пунктов миротворцев в Карабахе
Минобороны РФ "с учетом обстановки" в Нагорном Карабахе уточнило расположение и состав наблюдательных пунктов миротворцев, всего постов 23, сообщил официальный... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:59
2020-11-18T14:59
2020-11-18T15:00
игорь конашенков
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
в мире
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ "с учетом обстановки" в Нагорном Карабахе уточнило расположение и состав наблюдательных пунктов миротворцев, всего постов 23, сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге."С учетом сложившейся обстановки командованием российского контингента уточнены положение и состав наблюдательных постов. В районе проведения миротворческой операции круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на 23 наблюдательных постах. В северной зоне ответственности выставлено 11 наблюдательных постов и 12 – в южной", - сказал он.
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игорь конашенков, азербайджан, армения, нагорный карабах, в мире