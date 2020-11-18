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Миротворец в Карабахе заявил о безопасности Лачинского коридора
Миротворец в Карабахе заявил о безопасности Лачинского коридора
Передвижение по Лачинскому коридору полностью безопасно для местных жителей, сообщил РИА Новости один из миротворцев РФ. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:14
2020-11-18T18:15
россия
никол пашинян
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
армения
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 18 ноя - РИА Новости. Передвижение по Лачинскому коридору полностью безопасно для местных жителей, сообщил РИА Новости один из миротворцев РФ."В настоящее время для местных жителей передвижение по данному участку дороги полностью безопасно", - сказал РИА Новости один из военнослужащих в составе миротворческих сил Российской Федерации.Начиная с утра среды по одной из дорог в Нагорном Карабахе, которая была закрыта из-за ведения боевых действий, идет движение легковых и грузовых автомобилей жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики и Армении.Эта дорога какое-то время будет являться единственной, которая связывает НКР и Армению. В настоящее время там расположены блок-посты миротворческих сил Российской Федерации.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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россия
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россия, никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, армения, в мире

Миротворец в Карабахе заявил о безопасности Лачинского коридора

14:14 18.11.2020 (обновлено: 18:15 18.11.2020)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкБлокпост российских миротворчесских сил в Лачинском коридоре
Блокпост российских миротворчесских сил в Лачинском коридоре - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 18 ноя - РИА Новости. Передвижение по Лачинскому коридору полностью безопасно для местных жителей, сообщил РИА Новости один из миротворцев РФ.
"В настоящее время для местных жителей передвижение по данному участку дороги полностью безопасно", - сказал РИА Новости один из военнослужащих в составе миротворческих сил Российской Федерации.
Начиная с утра среды по одной из дорог в Нагорном Карабахе, которая была закрыта из-за ведения боевых действий, идет движение легковых и грузовых автомобилей жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики и Армении.
Эта дорога какое-то время будет являться единственной, которая связывает НКР и Армению. В настоящее время там расположены блок-посты миротворческих сил Российской Федерации.
Блокпост российских миротворцев под Шуши на выезде из Степанакерта - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
10:40Ситуация в Нагорном Карабахе
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Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Лачинский коридор под контролем российских миротворцев
© РИА Новости / Максим Блинов

Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта.

 Блокпост российских миротворческих сил в Лачинском коридоре
1 из 11

Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре.

Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре
2 из 11

Миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов

Двадцать восемь километров дороги очистили от взрывоопасных предметов и разбитой техники.

Военный автомобиль российских миротворческих сил на участке дороги Лачинского коридора
3 из 11

Двадцать восемь километров дороги очистили от взрывоопасных предметов и разбитой техники.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

По трассе открыли движение легковых и грузовых автомобилей.

Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре
4 из 11

По трассе открыли движение легковых и грузовых автомобилей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Для местных жителей передвижение по этому участку дороги полностью безопасно, сказал РИА Новости один из миротворцев.

Российские миротворцы остановили для проверки автомобиль на блокпосту в Лачинском коридоре
5 из 11

Для местных жителей передвижение по этому участку дороги полностью безопасно, сказал РИА Новости один из миротворцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Дорога какое-то время будет единственной, связывающей НКР и Армению.

Военная техника российских миротворческих сил на блокпосту в Лачинском коридоре
6 из 11

Дорога какое-то время будет единственной, связывающей НКР и Армению.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов

Здесь расположены блок-посты российских миротворческих сил.

 Российские миротворцы остановили для проверки автомобиль на блокпосту в Лачинском коридоре
7 из 11

Здесь расположены блок-посты российских миротворческих сил.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Миротворцы пропускают машину Международного Комитета Красного Креста через блокпост в Лачинском коридоре.

Российские миротворцы пропускают машину Международного Комитета Красного Креста через блокпост в Лачинском коридоре
8 из 11

Миротворцы пропускают машину Международного Комитета Красного Креста через блокпост в Лачинском коридоре.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов

Всего контроль за соблюдением режима прекращения огня в Карабахе ведут на 23 наблюдательных постах.

Блокпост российских миротворческих сил в Лачинском коридоре
9 из 11

Всего контроль за соблюдением режима прекращения огня в Карабахе ведут на 23 наблюдательных постах.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В северной зоне ответственности выставлено 11 наблюдательных постов, в южной — 12.

Военная техника российский миротворческих сил на блокпосту в Лачинском коридоре
10 из 11

В северной зоне ответственности выставлено 11 наблюдательных постов, в южной — 12.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Блокпост в Лачинском коридоре.

Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре
11 из 11

Блокпост в Лачинском коридоре.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 11

Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта.

© РИА Новости / Максим Блинов
2 из 11

Миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 11

Двадцать восемь километров дороги очистили от взрывоопасных предметов и разбитой техники.

© РИА Новости / Максим Блинов
4 из 11

По трассе открыли движение легковых и грузовых автомобилей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 11

Для местных жителей передвижение по этому участку дороги полностью безопасно, сказал РИА Новости один из миротворцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 11

Дорога какое-то время будет единственной, связывающей НКР и Армению.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 11

Здесь расположены блок-посты российских миротворческих сил.

© РИА Новости / Максим Блинов
8 из 11

Миротворцы пропускают машину Международного Комитета Красного Креста через блокпост в Лачинском коридоре.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 11

Всего контроль за соблюдением режима прекращения огня в Карабахе ведут на 23 наблюдательных постах.

© РИА Новости / Максим Блинов
10 из 11

В северной зоне ответственности выставлено 11 наблюдательных постов, в южной — 12.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 11

Блокпост в Лачинском коридоре.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
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