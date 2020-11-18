https://ria.ru/20201118/karabakh-1585172819.html

Миротворец в Карабахе заявил о безопасности Лачинского коридора

Миротворец в Карабахе заявил о безопасности Лачинского коридора

Передвижение по Лачинскому коридору полностью безопасно для местных жителей, сообщил РИА Новости один из миротворцев РФ. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:14

2020-11-18T14:14

2020-11-18T18:15

россия

никол пашинян

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 18 ноя - РИА Новости. Передвижение по Лачинскому коридору полностью безопасно для местных жителей, сообщил РИА Новости один из миротворцев РФ."В настоящее время для местных жителей передвижение по данному участку дороги полностью безопасно", - сказал РИА Новости один из военнослужащих в составе миротворческих сил Российской Федерации.Начиная с утра среды по одной из дорог в Нагорном Карабахе, которая была закрыта из-за ведения боевых действий, идет движение легковых и грузовых автомобилей жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики и Армении.Эта дорога какое-то время будет являться единственной, которая связывает НКР и Армению. В настоящее время там расположены блок-посты миротворческих сил Российской Федерации.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201118/karabakh-1585122519.html

россия

нагорно-карабахская республика

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, армения, в мире