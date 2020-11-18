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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201118/karabakh-1585165405.html
Алиев заявил об участии России и Турции в операциях в Карабахе
Алиев заявил об участии России и Турции в операциях в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия и Турция будут участвовать в "операциях по обеспечению безопасности" армянского и азербайджанского... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:45
2020-11-18T13:47
ситуация в нагорном карабахе
мехрибан алиева
нагорный карабах
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
баку
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 18 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия и Турция будут участвовать в "операциях по обеспечению безопасности" армянского и азербайджанского народов в Карабахе.Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Нидерландов в Азербайджане Паулине Эйзема."Наверняка вы знаете, что региональные страны поддержали данное заявление (по Карабаху – ред.). Все наши соседи выразили поддержку этому заявлению. Двое из наших соседей – Россия и Турция - будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян. Поэтому считаю, что было бы справедливым, если бы вы были на нашей стороне", - приводит слова Алиева госагентство "Азертадж".Ранее посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян сообщил, что парламент Нидерландов принял резолюции о введении индивидуальных санкций в отношении Алиева, его супруги Мехрибан Алиевой, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Авторами резолюции являются депутаты Садет Карабулут и Хедлит Плюмен.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Все новости Азербайджана читайте на сайте Sputnik Азербайджан &gt;&gt;
https://ria.ru/20201021/karabakh-1580903220.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201117/aliev-1585027589.html
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мехрибан алиева, нагорный карабах, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, баку, азербайджан, армения, в мире

Алиев заявил об участии России и Турции в операциях в Карабахе

13:45 18.11.2020 (обновлено: 13:47 18.11.2020)
 
© Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения Физулинского и Джебраильского района
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения Физулинского и Джебраильского района - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Пресс-служба президента Азербайджана
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БАКУ, 18 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия и Турция будут участвовать в "операциях по обеспечению безопасности" армянского и азербайджанского народов в Карабахе.
Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Нидерландов в Азербайджане Паулине Эйзема.
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"Наверняка вы знаете, что региональные страны поддержали данное заявление (по Карабаху – ред.). Все наши соседи выразили поддержку этому заявлению. Двое из наших соседей – Россия и Турция - будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян. Поэтому считаю, что было бы справедливым, если бы вы были на нашей стороне", - приводит слова Алиева госагентство "Азертадж".
Ранее посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян сообщил, что парламент Нидерландов принял резолюции о введении индивидуальных санкций в отношении Алиева, его супруги Мехрибан Алиевой, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Авторами резолюции являются депутаты Садет Карабулут и Хедлит Плюмен.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения городов Физули и Джебраил - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 16:21
Алиев заявил об угрозах и давлении на Баку в период конфликта в НКР
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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Ситуация в Нагорном КарабахеМехрибан АлиеваНагорный КарабахВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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