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Косачев назвал договоренности по Карабаху личным успехом Путина
Косачев назвал договоренности по Карабаху личным успехом Путина
Прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе - это личный успех России и президента РФ Владимира Путина, заявил глава международного комитета Совфеда... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T10:38
2020-11-18T10:38
2020-11-18T10:38
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
константин косачев
владимир путин
политика
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе - это личный успех России и президента РФ Владимира Путина, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в ходе пленарного заседания в среду.Сенаторы дали согласие президенту РФ на использование вооруженных сил за рубежом для проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе.Он подчеркнул, что это уникальный прецедент, когда миротворчество внешней страны остановило военный конфликт.Сенатор подчеркнул, что главным было остановить кровопролитие, сейчас начинается гуманитарная фаза, и Россия приняла решение о создании межведомственного гуманитарного центра, который оказывает помощь пострадавшим от этого конфликта.
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нагорный карабах, константин косачев, владимир путин, политика