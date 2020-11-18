https://ria.ru/20201118/karabakh-1585121964.html

Косачев назвал договоренности по Карабаху личным успехом Путина

Косачев назвал договоренности по Карабаху личным успехом Путина

Прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе - это личный успех России и президента РФ Владимира Путина, заявил глава международного комитета Совфеда... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T10:38

2020-11-18T10:38

2020-11-18T10:38

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

константин косачев

владимир путин

политика

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе - это личный успех России и президента РФ Владимира Путина, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в ходе пленарного заседания в среду.Сенаторы дали согласие президенту РФ на использование вооруженных сил за рубежом для проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе.Он подчеркнул, что это уникальный прецедент, когда миротворчество внешней страны остановило военный конфликт.Сенатор подчеркнул, что главным было остановить кровопролитие, сейчас начинается гуманитарная фаза, и Россия приняла решение о создании межведомственного гуманитарного центра, который оказывает помощь пострадавшим от этого конфликта.

нагорный карабах

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, константин косачев, владимир путин, политика