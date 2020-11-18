https://ria.ru/20201118/karabakh-1585121832.html
Госдеп США направит Карабаху новую гуманитарную помощь
Госдеп США направит Карабаху новую гуманитарную помощь
США выделяют 5 миллионов долларов Международному комитету Красного Креста и другим международным и неправительственным организациям, которые оказывают помощь... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T10:38
2020-11-18T10:38
2020-11-18T10:38
ситуация в нагорном карабахе
майк помпео
обсе
нагорный карабах
сша
армения
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585043381_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d77bbb8273c3e2e3ecd22fc05aa1ac8b.jpg
ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. США выделяют 5 миллионов долларов Международному комитету Красного Креста и другим международным и неправительственным организациям, которые оказывают помощь людям, пострадавшим от боевых действий в Нагорном Карабахе, данное заявление госсекретаря Майка Помпео распространило американское посольство в Грузии во вторник.Помпео прибыл в Грузию во вторник с двухдневным рабочим визитом.В заявлении посольства сказано, что США приветствуют прекращение войны между Арменией и Азербайджаном и призывают все стороны соблюдать свои обязательства по международному праву, включая международное гуманитарное право."Мы призываем стороны как можно скорее вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в соответствии с принципами неприменения силы и угрозы, в соответствии с Хельсинским Заключительным актом, территориальной целостности, самоопределения и равенства народов, вновь включиться в процесс долгосрочного и устойчивого политического решения по конфликту в Нагорном Карабахе... Параллельно с нашим дипломатическим участием Соединенные Штаты предоставляют 5 миллионов долларов гуманитарной помощи для поддержки работы Международного комитета Красного Креста и других партнерских международных и неправительственных организаций по оказанию помощи людям, пострадавшим от боевых действий", – говорится в заявлении.
https://ria.ru/20201117/bezhentsy-1585079471.html
нагорный карабах
сша
армения
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585043381_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_2534a7ed1a451767933258b420ebe505.jpg
Кадры возвращения беженцев в Степанакерт
17 ноября 2020 года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 502 беженца. Колонна из 24 автобусов из Еревана проследовала на главную площадь Степанакерта в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции. Обеспечение безопасности возвращения беженцев и безопасности перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования.
2020-11-18T10:38
true
PT1M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк помпео, обсе, нагорный карабах, сша, армения, грузия, в мире