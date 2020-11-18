https://ria.ru/20201118/karabakh-1585121832.html

Госдеп США направит Карабаху новую гуманитарную помощь

Госдеп США направит Карабаху новую гуманитарную помощь

США выделяют 5 миллионов долларов Международному комитету Красного Креста и другим международным и неправительственным организациям, которые оказывают помощь... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T10:38

2020-11-18T10:38

2020-11-18T10:38

ситуация в нагорном карабахе

майк помпео

обсе

нагорный карабах

сша

армения

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. США выделяют 5 миллионов долларов Международному комитету Красного Креста и другим международным и неправительственным организациям, которые оказывают помощь людям, пострадавшим от боевых действий в Нагорном Карабахе, данное заявление госсекретаря Майка Помпео распространило американское посольство в Грузии во вторник.Помпео прибыл в Грузию во вторник с двухдневным рабочим визитом.В заявлении посольства сказано, что США приветствуют прекращение войны между Арменией и Азербайджаном и призывают все стороны соблюдать свои обязательства по международному праву, включая международное гуманитарное право."Мы призываем стороны как можно скорее вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в соответствии с принципами неприменения силы и угрозы, в соответствии с Хельсинским Заключительным актом, территориальной целостности, самоопределения и равенства народов, вновь включиться в процесс долгосрочного и устойчивого политического решения по конфликту в Нагорном Карабахе... Параллельно с нашим дипломатическим участием Соединенные Штаты предоставляют 5 миллионов долларов гуманитарной помощи для поддержки работы Международного комитета Красного Креста и других партнерских международных и неправительственных организаций по оказанию помощи людям, пострадавшим от боевых действий", – говорится в заявлении.

https://ria.ru/20201117/bezhentsy-1585079471.html

нагорный карабах

сша

армения

грузия

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Кадры возвращения беженцев в Степанакерт 17 ноября 2020 года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 502 беженца. Колонна из 24 автобусов из Еревана проследовала на главную площадь Степанакерта в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции. Обеспечение безопасности возвращения беженцев и безопасности перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования. 2020-11-18T10:38 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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майк помпео, обсе, нагорный карабах, сша, армения, грузия, в мире