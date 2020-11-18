Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201118/karabakh-1585121345.html
МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
Вопрос об увеличении численности контингента российских миротворцев в Нагорном Карабахе сейчас не стоит, сообщил в среду журналистам замглавы российского МИД... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T10:33
2020-11-18T10:44
андрей руденко
владимир путин
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115975_0:284:2903:1917_1400x0_80_0_0_e488c8d1e7ecc4a83c6c3cf99452343c.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вопрос об увеличении численности контингента российских миротворцев в Нагорном Карабахе сейчас не стоит, сообщил в среду журналистам замглавы российского МИД Андрей Руденко."Численность российских миротворцев определена соответствующим заявлением трёх президентов. Мы исходим из того, что там сказано. Сейчас такой вопрос не стоит", - сказал Руденко.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201118/karabakh-1585118840.html
азербайджан
армения
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585116849_0:0:2601:1951_1400x0_80_0_0_979cb6ae280370c5ddb21939b11dacb8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей руденко, владимир путин, азербайджан, армения, нагорный карабах, в мире

МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит

10:33 18.11.2020 (обновлено: 10:44 18.11.2020)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВоенная техника российских миротворческих сил на участке дороги Лачинского коридора
Военная техника российских миротворческих сил на участке дороги Лачинского коридора - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вопрос об увеличении численности контингента российских миротворцев в Нагорном Карабахе сейчас не стоит, сообщил в среду журналистам замглавы российского МИД Андрей Руденко.
"Численность российских миротворцев определена соответствующим заявлением трёх президентов. Мы исходим из того, что там сказано. Сейчас такой вопрос не стоит", - сказал Руденко.
Военная техника российских миротворческих сил на блокпосту в Лачинском коридоре - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
10:20Ситуация в Нагорном Карабахе
Совфед одобрил миротворческую миссию в Карабахе
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
 
Ситуация в Нагорном КарабахеАндрей РуденкоВладимир ПутинАзербайджанАрменияНагорный КарабахВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:38МЧС уточняет информацию об инциденте в больнице в Коммунарке
18:30На акции протеста в Берлине применили слезоточивый газ
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
18:06Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
18:01Пашинян призвал прекратить митинг в его поддержку в Ереване
17:50В Госдуму внесли законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
17:49Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком
17:47Появились кадры испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
17:47Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии"
17:46В Польше пока не получили документы об экстрадиции основателей Nexta
17:43Новый флагманский смартфон от Sony получит много камер
17:42В Совфеде не считают снижение числа заболевших COVID-19 тенденцией
Лента новостейМолния