https://ria.ru/20201118/karabakh-1585121345.html
МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
Вопрос об увеличении численности контингента российских миротворцев в Нагорном Карабахе сейчас не стоит, сообщил в среду журналистам замглавы российского МИД... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T10:33
2020-11-18T10:33
2020-11-18T10:44
андрей руденко
владимир путин
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
в мире
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вопрос об увеличении численности контингента российских миротворцев в Нагорном Карабахе сейчас не стоит, сообщил в среду журналистам замглавы российского МИД Андрей Руденко."Численность российских миротворцев определена соответствующим заявлением трёх президентов. Мы исходим из того, что там сказано. Сейчас такой вопрос не стоит", - сказал Руденко.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201118/karabakh-1585118840.html
азербайджан
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андрей руденко, владимир путин, азербайджан, армения, нагорный карабах, в мире