https://ria.ru/20201118/karabakh-1585121345.html

МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит

МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит

Вопрос об увеличении численности контингента российских миротворцев в Нагорном Карабахе сейчас не стоит, сообщил в среду журналистам замглавы российского МИД... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T10:33

2020-11-18T10:33

2020-11-18T10:44

андрей руденко

владимир путин

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

в мире

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вопрос об увеличении численности контингента российских миротворцев в Нагорном Карабахе сейчас не стоит, сообщил в среду журналистам замглавы российского МИД Андрей Руденко."Численность российских миротворцев определена соответствующим заявлением трёх президентов. Мы исходим из того, что там сказано. Сейчас такой вопрос не стоит", - сказал Руденко.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201118/karabakh-1585118840.html

азербайджан

армения

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей руденко, владимир путин, азербайджан, армения, нагорный карабах, в мире