https://ria.ru/20201118/karabakh-1585118840.html

Совфед одобрил миротворческую миссию в Карабахе

Совфед одобрил миротворческую миссию в Карабахе

Сенаторы одобрили использование российских Вооруженных сил для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T10:20

2020-11-18T10:20

2020-11-18T12:18

андрей клишас

нагорно-карабахская республика

москва

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

в мире

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Сенаторы одобрили использование российских Вооруженных сил для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.Согласно Конституции вопрос о введении военного контингента решается Совфедом, однако российские миротворцы уже находятся в регионе. Как пояснил РИА Новости председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас, президент имел право оперативно отправить миротворцев в Карабах без согласия верхней палаты из-за того, что там погибли россияне — члены экипажа сбитого азербайджанскими военными вертолета Ми-24.Клишас также напомнил, что согласие Совфеда на использование армии в этом случае необходимо, поскольку речь идет не об оперативной военной ситуации, а о плановом мероприятии на несколько лет.Миротворческий мандат российских войск в Нагорном Карабахе рассчитан на пять лет с возможностью продления срока.Конфликт в НКРОсенью этого года обстановка в Нагорном Карабахе обострилась. Армения и Азербайджан предприняли три безуспешные попытки договориться о прекращении огня, и только 10 ноября, после продвижения азербайджанской армии к столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту и захвата второго по величине города НКР Шуши, стороны заключили трехстороннее соглашение.Его участниками стали Россия, Армения и Азербайджан. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела миротворцев с целью предотвращения дальнейшего обострения конфликта. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.

https://ria.ru/20201118/mirotvortsy-1585119321.html

https://ria.ru/20201117/bezhentsy-1585079471.html

нагорно-карабахская республика

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азербайджан

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нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, нагорно-карабахская республика, москва, азербайджан, армения, нагорный карабах, в мире