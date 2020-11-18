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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201118/karabakh-1585118840.html
Совфед одобрил миротворческую миссию в Карабахе
Совфед одобрил миротворческую миссию в Карабахе
Сенаторы одобрили использование российских Вооруженных сил для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T10:20
2020-11-18T12:18
андрей клишас
нагорно-карабахская республика
москва
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
в мире
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Сенаторы одобрили использование российских Вооруженных сил для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.Согласно Конституции вопрос о введении военного контингента решается Совфедом, однако российские миротворцы уже находятся в регионе. Как пояснил РИА Новости председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас, президент имел право оперативно отправить миротворцев в Карабах без согласия верхней палаты из-за того, что там погибли россияне — члены экипажа сбитого азербайджанскими военными вертолета Ми-24.Клишас также напомнил, что согласие Совфеда на использование армии в этом случае необходимо, поскольку речь идет не об оперативной военной ситуации, а о плановом мероприятии на несколько лет.Миротворческий мандат российских войск в Нагорном Карабахе рассчитан на пять лет с возможностью продления срока.Конфликт в НКРОсенью этого года обстановка в Нагорном Карабахе обострилась. Армения и Азербайджан предприняли три безуспешные попытки договориться о прекращении огня, и только 10 ноября, после продвижения азербайджанской армии к столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту и захвата второго по величине города НКР Шуши, стороны заключили трехстороннее соглашение.Его участниками стали Россия, Армения и Азербайджан. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела миротворцев с целью предотвращения дальнейшего обострения конфликта. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.
https://ria.ru/20201118/mirotvortsy-1585119321.html
https://ria.ru/20201117/bezhentsy-1585079471.html
нагорно-карабахская республика
москва
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армения
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андрей клишас, нагорно-карабахская республика, москва, азербайджан, армения, нагорный карабах, в мире

Совфед одобрил миротворческую миссию в Карабахе

10:20 18.11.2020 (обновлено: 12:18 18.11.2020)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВоенная техника российских миротворческих сил на блокпосту в Лачинском коридоре
Военная техника российских миротворческих сил на блокпосту в Лачинском коридоре - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Сенаторы одобрили использование российских Вооруженных сил для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.
Согласно Конституции вопрос о введении военного контингента решается Совфедом, однако российские миротворцы уже находятся в регионе. Как пояснил РИА Новости председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас, президент имел право оперативно отправить миротворцев в Карабах без согласия верхней палаты из-за того, что там погибли россияне — члены экипажа сбитого азербайджанскими военными вертолета Ми-24.
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Клишас также напомнил, что согласие Совфеда на использование армии в этом случае необходимо, поскольку речь идет не об оперативной военной ситуации, а о плановом мероприятии на несколько лет.
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Конфликт в НКР

Осенью этого года обстановка в Нагорном Карабахе обострилась. Армения и Азербайджан предприняли три безуспешные попытки договориться о прекращении огня, и только 10 ноября, после продвижения азербайджанской армии к столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту и захвата второго по величине города НКР Шуши, стороны заключили трехстороннее соглашение.
Его участниками стали Россия, Армения и Азербайджан. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела миротворцев с целью предотвращения дальнейшего обострения конфликта. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.
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Ситуация в Нагорном КарабахеАндрей КлишасНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваАзербайджанАрменияНагорный КарабахВ мире
 
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