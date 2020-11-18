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Эксперт объяснил, как узнать качество товара в китайском онлайн-магазине
Эксперт объяснил, как узнать качество товара в китайском онлайн-магазине
Для проверки есть ряд методов, но применять их целесообразно, лишь если речь идет о крупной покупке – большими партиями или на значительную сумму. Для разовых... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T02:20
2020-11-18T02:20
aliexpress
пекин
китай
экономика
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Для проверки есть ряд методов, но применять их целесообразно, лишь если речь идет о крупной покупке – большими партиями или на значительную сумму. Для разовых сделок существует защита заказа, которая "замораживает" ваши деньги до получения товара, рассказал агентству "Прайм" руководитель iMARS China в Пекине и представитель китайского офиса маркетплейса "Спутник" Александр Казюхин. Рейтинг продавца может дать лишь первичное представление. Более детальную проверку можно осуществить, обратившись к бизнес-лицензии китайской компании, которая находится на странице магазина. Для начала следует сравнить дату регистрации китайской компании с датой регистрации самого магазина на Aliexpress или другой площадке, советует эксперт. Не менее важно оценить размер уставного капитала компании. В Китае при регистрации любого юрлица требуется значительный размер такого капитала – чем он выше, тем надежнее. Кроме того, можно получить китайскую "выписку из ЕГРЮЛ" на портале www.gsxt.gov.cn. Для этого понадобится китайское название компании, но без помощи людей, знающих язык, найти и перепечатать его сложно."Китайское название компании можно увидеть в бизнес-лицензии на сайте Aliexpress. Однако, возможность копирования там ограничена, поэтому придется обратиться к людям с китайским языком, чтобы это название перепечатать", - отмечает эксперт.Столь сложные меры не нужны, если ваш заказ небольшой. В этом случае для покупателя действует защита заказа, то есть, деньги не переводятся продавцу напрямую, а "зависают" на площадке-посреднике до момента получения товара, заключил он.
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пекин
китай
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aliexpress, пекин, китай, экономика

Эксперт объяснил, как узнать качество товара в китайском онлайн-магазине

02:20 18.11.2020
 
© Fotolia / thodonalШоппинг
Шоппинг - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Fotolia / thodonal
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Для проверки есть ряд методов, но применять их целесообразно, лишь если речь идет о крупной покупке – большими партиями или на значительную сумму. Для разовых сделок существует защита заказа, которая "замораживает" ваши деньги до получения товара, рассказал агентству "Прайм" руководитель iMARS China в Пекине и представитель китайского офиса маркетплейса "Спутник" Александр Казюхин.
Рейтинг продавца может дать лишь первичное представление. Более детальную проверку можно осуществить, обратившись к бизнес-лицензии китайской компании, которая находится на странице магазина. Для начала следует сравнить дату регистрации китайской компании с датой регистрации самого магазина на Aliexpress или другой площадке, советует эксперт.
"Слишком близкие даты могут свидетельствовать об открытии новой компании специально для выхода на международные маркетплейсы. Если это так, то важно понять, почему были закрыты или не используются старые компании", - объясняет он.
Не менее важно оценить размер уставного капитала компании. В Китае при регистрации любого юрлица требуется значительный размер такого капитала – чем он выше, тем надежнее. Кроме того, можно получить китайскую "выписку из ЕГРЮЛ" на портале www.gsxt.gov.cn. Для этого понадобится китайское название компании, но без помощи людей, знающих язык, найти и перепечатать его сложно.
"Китайское название компании можно увидеть в бизнес-лицензии на сайте Aliexpress. Однако, возможность копирования там ограничена, поэтому придется обратиться к людям с китайским языком, чтобы это название перепечатать", - отмечает эксперт.
Столь сложные меры не нужны, если ваш заказ небольшой. В этом случае для покупателя действует защита заказа, то есть, деньги не переводятся продавцу напрямую, а "зависают" на площадке-посреднике до момента получения товара, заключил он.
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