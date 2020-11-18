https://ria.ru/20201118/kachestvo-1585100449.html

Эксперт объяснил, как узнать качество товара в китайском онлайн-магазине

Эксперт объяснил, как узнать качество товара в китайском онлайн-магазине

Для проверки есть ряд методов, но применять их целесообразно, лишь если речь идет о крупной покупке – большими партиями или на значительную сумму. Для разовых... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T02:20

2020-11-18T02:20

2020-11-18T02:20

aliexpress

пекин

китай

экономика

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Для проверки есть ряд методов, но применять их целесообразно, лишь если речь идет о крупной покупке – большими партиями или на значительную сумму. Для разовых сделок существует защита заказа, которая "замораживает" ваши деньги до получения товара, рассказал агентству "Прайм" руководитель iMARS China в Пекине и представитель китайского офиса маркетплейса "Спутник" Александр Казюхин. Рейтинг продавца может дать лишь первичное представление. Более детальную проверку можно осуществить, обратившись к бизнес-лицензии китайской компании, которая находится на странице магазина. Для начала следует сравнить дату регистрации китайской компании с датой регистрации самого магазина на Aliexpress или другой площадке, советует эксперт. Не менее важно оценить размер уставного капитала компании. В Китае при регистрации любого юрлица требуется значительный размер такого капитала – чем он выше, тем надежнее. Кроме того, можно получить китайскую "выписку из ЕГРЮЛ" на портале www.gsxt.gov.cn. Для этого понадобится китайское название компании, но без помощи людей, знающих язык, найти и перепечатать его сложно."Китайское название компании можно увидеть в бизнес-лицензии на сайте Aliexpress. Однако, возможность копирования там ограничена, поэтому придется обратиться к людям с китайским языком, чтобы это название перепечатать", - отмечает эксперт.Столь сложные меры не нужны, если ваш заказ небольшой. В этом случае для покупателя действует защита заказа, то есть, деньги не переводятся продавцу напрямую, а "зависают" на площадке-посреднике до момента получения товара, заключил он.

https://ria.ru/20200812/1575673629.html

пекин

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

aliexpress, пекин, китай, экономика