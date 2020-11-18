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Темрезов: 193 учреждения в КЧР стали доступны для инвалидов

Темрезов: 193 учреждения в КЧР стали доступны для инвалидов

За время реализации госпрограммы "Доступная среда" в Карачаево-Черкесии стали доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья 193 социальных и... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T17:33

2020-11-18T17:33

2020-11-18T17:33

карачаево-черкесская республика

доступная среда

рашид темрезов

общество

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ЧЕРКЕССК, 18 ноя – РИА Новости. За время реализации госпрограммы "Доступная среда" в Карачаево-Черкесии стали доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья 193 социальных и образовательных объектов, сообщил глава республики Рашид Темрезов.Адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья 114 соцобъектов и 79 учреждений образования. Там установлены пандусы и подъемники, расширены дверные проемы, установлены перила и поручни особой конструкции, специальные лифты, звуковые оповещатели и другое необходимое оборудование. Глава КЧР отметил, что в 2020 году для обеспечения доступности объектов и услуг, производится переоборудование и приспособление помещений пяти соцобъектов и шести образовательных организаций."Кроме того, в рамках госпрограммы с 2017 года в республике функционирует диспетчерская служба по предоставлению информационно-переводческих услуг для инвалидов по слуху. Только в этом году услугами квалифицированных сурдопреводчиков воспользовались 793 человек с нарушением слуха", — сообщил Темрезов.

https://ria.ru/20201105/temrezov-1583222950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

доступная среда, рашид темрезов, общество