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Карачаево-Черкесская Республика
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Темрезов: 193 учреждения в КЧР стали доступны для инвалидов
Темрезов: 193 учреждения в КЧР стали доступны для инвалидов
За время реализации госпрограммы "Доступная среда" в Карачаево-Черкесии стали доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья 193 социальных и... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:33
2020-11-18T17:33
карачаево-черкесская республика
доступная среда
рашид темрезов
общество
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ЧЕРКЕССК, 18 ноя – РИА Новости. За время реализации госпрограммы "Доступная среда" в Карачаево-Черкесии стали доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья 193 социальных и образовательных объектов, сообщил глава республики Рашид Темрезов.Адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья 114 соцобъектов и 79 учреждений образования. Там установлены пандусы и подъемники, расширены дверные проемы, установлены перила и поручни особой конструкции, специальные лифты, звуковые оповещатели и другое необходимое оборудование. Глава КЧР отметил, что в 2020 году для обеспечения доступности объектов и услуг, производится переоборудование и приспособление помещений пяти соцобъектов и шести образовательных организаций."Кроме того, в рамках госпрограммы с 2017 года в республике функционирует диспетчерская служба по предоставлению информационно-переводческих услуг для инвалидов по слуху. Только в этом году услугами квалифицированных сурдопреводчиков воспользовались 793 человек с нарушением слуха", — сообщил Темрезов.
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доступная среда, рашид темрезов, общество

Темрезов: 193 учреждения в КЧР стали доступны для инвалидов

17:33 18.11.2020
 
© Фото : аккаунт Рашида Темрезова в InstagramГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Фото : аккаунт Рашида Темрезова в Instagram
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ЧЕРКЕССК, 18 ноя – РИА Новости. За время реализации госпрограммы "Доступная среда" в Карачаево-Черкесии стали доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья 193 социальных и образовательных объектов, сообщил глава республики Рашид Темрезов.
Адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья 114 соцобъектов и 79 учреждений образования.
Там установлены пандусы и подъемники, расширены дверные проемы, установлены перила и поручни особой конструкции, специальные лифты, звуковые оповещатели и другое необходимое оборудование.
Глава КЧР отметил, что в 2020 году для обеспечения доступности объектов и услуг, производится переоборудование и приспособление помещений пяти соцобъектов и шести образовательных организаций.
"Кроме того, в рамках госпрограммы с 2017 года в республике функционирует диспетчерская служба по предоставлению информационно-переводческих услуг для инвалидов по слуху. Только в этом году услугами квалифицированных сурдопреводчиков воспользовались 793 человек с нарушением слуха", — сообщил Темрезов.
Центр управления регионом в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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Карачаево-Черкесская Республикадоступная средаРашид ТемрезовОбщество
 
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