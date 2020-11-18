Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201118/gosduma-1585152189.html
Госдума приняла законы об увольнении судей
Госдума приняла законы об увольнении судей
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла законы, согласно которым судьи в РФ могут лишиться своей должности в случае утраты гражданства РФ... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:50
2020-11-18T12:50
совет федерации рф
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904079_0:0:2784:1566_1400x0_80_0_0_8f8aa3cedb9639946b74e4650106c29c.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла законы, согласно которым судьи в РФ могут лишиться своей должности в случае утраты гражданства РФ или приобретении иного, а также если совершили порочащий честь поступок.Автором инициатив стал президент РФ Владимир Путин. Изменения подготовлены в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ.Законопроектами предполагается, что полномочия председателя Конституционного Суда, его заместителя и судей КС, председателя Верховного Суда, его заместителей и других судей, а также председателей, заместителей председателей и судей кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, военного кассационного суда, военного апелляционного суда, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, Суда по интеллектуальным правам могут быть прекращены Советом Федерации по представлению президента в случае "совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи".Кроме того, полномочия могут быть прекращены в случае нарушения антикоррупционного законодательства, прекращения гражданства РФ, приобретения иного гражданства, а также нарушения судьей, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета и вклады за рубежом.Также согласно проектам, все конституционные (уставные) суды субъектов РФ будут упразднены до 1 января 2023 года. Со дня вступления законов в силу эти суды не принимают новые дела к производству, а рассмотрение дел, принятых к производству до дня вступления в силу закона, должно быть завершено, и решения по ним должны быть приняты не позднее 1 января 2023 года.
https://ria.ru/20201117/sudy-1584921432.html
https://ria.ru/20201118/zakon-1585151515.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904079_201:0:2676:1856_1400x0_80_0_0_69fdec10929c9ab9518200c4e90e9968.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет федерации рф, владимир путин, общество

Госдума приняла законы об увольнении судей

12:50 18.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла законы, согласно которым судьи в РФ могут лишиться своей должности в случае утраты гражданства РФ или приобретении иного, а также если совершили порочащий честь поступок.
Автором инициатив стал президент РФ Владимир Путин. Изменения подготовлены в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ.
Заседание Конституционного суда РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 00:43
Все конституционные суды регионов упразднят к 2023 году
Законопроектами предполагается, что полномочия председателя Конституционного Суда, его заместителя и судей КС, председателя Верховного Суда, его заместителей и других судей, а также председателей, заместителей председателей и судей кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, военного кассационного суда, военного апелляционного суда, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, Суда по интеллектуальным правам могут быть прекращены Советом Федерации по представлению президента в случае "совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи".
Кроме того, полномочия могут быть прекращены в случае нарушения антикоррупционного законодательства, прекращения гражданства РФ, приобретения иного гражданства, а также нарушения судьей, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета и вклады за рубежом.
Также согласно проектам, все конституционные (уставные) суды субъектов РФ будут упразднены до 1 января 2023 года. Со дня вступления законов в силу эти суды не принимают новые дела к производству, а рассмотрение дел, принятых к производству до дня вступления в силу закона, должно быть завершено, и решения по ним должны быть приняты не позднее 1 января 2023 года.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
12:48
Госдума приняла законы о допгарантиях верховенства Конституции
 
Совет Федерации РФВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:30На акции протеста в Берлине применили слезоточивый газ
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
18:06Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
18:01Пашинян призвал прекратить митинг в его поддержку в Ереване
17:50В Госдуму внесли законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
17:49Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком
17:47Появились кадры испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
17:47Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии"
17:46В Польше пока не получили документы об экстрадиции основателей Nexta
17:43Новый флагманский смартфон от Sony получит много камер
17:42В Совфеде не считают снижение числа заболевших COVID-19 тенденцией
17:41В Туле в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек
Лента новостейМолния