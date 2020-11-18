https://ria.ru/20201118/gosduma-1585152189.html

Госдума приняла законы об увольнении судей

Госдума приняла законы об увольнении судей

Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла законы, согласно которым судьи в РФ могут лишиться своей должности в случае утраты гражданства РФ... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:50

2020-11-18T12:50

2020-11-18T12:50

совет федерации рф

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904079_0:0:2784:1566_1400x0_80_0_0_8f8aa3cedb9639946b74e4650106c29c.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла законы, согласно которым судьи в РФ могут лишиться своей должности в случае утраты гражданства РФ или приобретении иного, а также если совершили порочащий честь поступок.Автором инициатив стал президент РФ Владимир Путин. Изменения подготовлены в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ.Законопроектами предполагается, что полномочия председателя Конституционного Суда, его заместителя и судей КС, председателя Верховного Суда, его заместителей и других судей, а также председателей, заместителей председателей и судей кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, военного кассационного суда, военного апелляционного суда, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, Суда по интеллектуальным правам могут быть прекращены Советом Федерации по представлению президента в случае "совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи".Кроме того, полномочия могут быть прекращены в случае нарушения антикоррупционного законодательства, прекращения гражданства РФ, приобретения иного гражданства, а также нарушения судьей, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета и вклады за рубежом.Также согласно проектам, все конституционные (уставные) суды субъектов РФ будут упразднены до 1 января 2023 года. Со дня вступления законов в силу эти суды не принимают новые дела к производству, а рассмотрение дел, принятых к производству до дня вступления в силу закона, должно быть завершено, и решения по ним должны быть приняты не позднее 1 января 2023 года.

https://ria.ru/20201117/sudy-1584921432.html

https://ria.ru/20201118/zakon-1585151515.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, владимир путин, общество