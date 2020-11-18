https://ria.ru/20201118/dobrovoltsy-1585156107.html

Центр Чумакова испытает вакцину от COVID-19 на добровольцах старше 60 лет

Центр Чумакова испытает вакцину от COVID-19 на добровольцах старше 60 лет

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук после получения разрешения от... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T13:04

2020-11-18T13:04

2020-11-18T13:04

распространение нового коронавируса

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коронавирусы

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук после получения разрешения от министерства здравоохранения РФ на свою вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 намерен провести ее клинические испытания на добровольцах старше 60 лет, сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов."Сейчас проходят клинические испытания для населения до 60 лет, затем, после получения разрешения от Минздрава, будем испытывать вакцину на более возрастной группе", - сказал Ишмухаметов в интервью порталу стоп.коронавирус.рф.Ишмухаметов напомнил, что второй этап клинических исследований вакцины на здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет завершится примерно во второй половине декабря, после чего Центр Чумакова подаст документы на регистрацию вакцины. По словам гендиректора центра, пока клинические испытания идут "максимально гладко".В основе так называемой цельновирионной вакцины, созданной в Центре Чумакова, используется коронавирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/testirovanie-1585113620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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