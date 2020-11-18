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Центр Чумакова испытает вакцину от COVID-19 на добровольцах старше 60 лет
Центр Чумакова испытает вакцину от COVID-19 на добровольцах старше 60 лет
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук после получения разрешения от... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:04
2020-11-18T13:04
2020-11-18T13:04
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук после получения разрешения от министерства здравоохранения РФ на свою вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 намерен провести ее клинические испытания на добровольцах старше 60 лет, сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов."Сейчас проходят клинические испытания для населения до 60 лет, затем, после получения разрешения от Минздрава, будем испытывать вакцину на более возрастной группе", - сказал Ишмухаметов в интервью порталу стоп.коронавирус.рф.Ишмухаметов напомнил, что второй этап клинических исследований вакцины на здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет завершится примерно во второй половине декабря, после чего Центр Чумакова подаст документы на регистрацию вакцины. По словам гендиректора центра, пока клинические испытания идут "максимально гладко".В основе так называемой цельновирионной вакцины, созданной в Центре Чумакова, используется коронавирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, общество
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук
после получения разрешения от министерства здравоохранения РФ на свою вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 намерен провести ее клинические испытания на добровольцах старше 60 лет, сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.
"Сейчас проходят клинические испытания для населения до 60 лет, затем, после получения разрешения от Минздрава, будем испытывать вакцину на более возрастной группе", - сказал Ишмухаметов в интервью порталу стоп.коронавирус.рф.
Ишмухаметов напомнил, что второй этап клинических исследований вакцины на здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет завершится примерно во второй половине декабря, после чего Центр Чумакова подаст документы на регистрацию вакцины. По словам гендиректора центра, пока клинические испытания идут "максимально гладко".
В основе так называемой цельновирионной вакцины, созданной в Центре Чумакова, используется коронавирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.