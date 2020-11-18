https://ria.ru/20201118/ded-moroz-1585126494.html

Дед Мороз отпразднует день рождения онлайн

Дед Мороз отпразднует день рождения онлайн

Мероприятия по случаю дня рождения российского Деда Мороза из Великого Устюга Вологодской области пройдут в среду в онлайн-режиме. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T10:59

2020-11-18T10:59

2020-11-18T10:59

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Мероприятия по случаю дня рождения российского Деда Мороза из Великого Устюга Вологодской области пройдут в среду в онлайн-режиме."Восемнадцатого ноября (состоится) главное сказочное событие года - день рождения Деда Мороза! Увидеть поздравление именинника и зажжение огней на первой новогодней елке России можно, находясь в любой точке мира", - сообщается в официальной группе Деда Мороза в соцсети "ВКонтакте".Онлайн-трансляция церемонии зажжения огней на новогодней елке состоится в 15.00 по московскому времени на YouTube-канале Деда Мороза и в его официальной группе "ВКонтакте". На платформе TikTok будут работать интерактивные игровые площадки с популярными героями мультфильмов. Также праздничные программы запланированы на почте Деда Мороза и в Доме мод главного новогоднего волшебника.Дети с начала ноября отправляют видео-поздравления в адрес Деда Мороза, также ему традиционно приходят письма с пожеланиями на Новый год, в том числе и от взрослых россиян. К окончанию первой декады ноября на почту Деда Мороза поступило почти 4 миллиона посланий.День рождения Деда Мороза празднуется на его родине в Великом Устюге с 2005 года. Идея отмечать этот праздник именно 18 ноября принадлежит детям. По их мнению, именно с этого дня в Вологодской области наступает настоящая зима.

https://ria.ru/20200107/1562547017.html

великий устюг

вологодская область

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стиль жизни, новости культуры, дед мороз, великий устюг, вологодская область