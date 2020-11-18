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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201118/bezhentsy-1585262460.html
В Степанакерт с 14 ноября вернулись более 2,6 тысячи беженцев
В Степанакерт с 14 ноября вернулись более 2,6 тысячи беженцев
Более 2,6 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт с 14 ноября, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T22:23
2020-11-18T22:34
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
степанакерт
в мире
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более 2,6 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт с 14 ноября, сообщает Минобороны России."Восемнадцатого ноября 2020 года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулось еще 936 беженцев... С 14 ноября с.г. в Степанакерт уже вернулось более 2,6 тысячи жителей, ранее покинувших свои дома", - говорится в сообщении.Отмечается, что безопасность движения автобусов с беженцами через линию соприкосновения обеспечили российские военнослужащие.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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нагорный карабах
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нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), степанакерт, в мире

В Степанакерт с 14 ноября вернулись более 2,6 тысячи беженцев

22:23 18.11.2020 (обновлено: 22:34 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из Нагорного Карабаха перед отправкой из Еревана домой в Степанакерт
Беженцы из Нагорного Карабаха перед отправкой из Еревана домой в Степанакерт - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более 2,6 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт с 14 ноября, сообщает Минобороны России.
"Восемнадцатого ноября 2020 года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулось еще 936 беженцев... С 14 ноября с.г. в Степанакерт уже вернулось более 2,6 тысячи жителей, ранее покинувших свои дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что безопасность движения автобусов с беженцами через линию соприкосновения обеспечили российские военнослужащие.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Беженцы из Степанакерта перед возвращением домой - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 20:34Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин отметил важность миссии по возвращению беженцев в Карабах
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СтепанакертВ мире
 
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