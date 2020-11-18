https://ria.ru/20201118/bezdomnye-1585167019.html

РПЦ призывает помочь бездомным, связав им шапки и шарфы

РПЦ призывает помочь бездомным, связав им шапки и шарфы

Акция "Носки для бездомных" православной службы помощи "Милосердие" стартовала в Москве, ее организаторы предлагают купить или связать шапки, шарфы, носки,... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T13:53

2020-11-18T13:53

2020-11-18T13:53

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Акция "Носки для бездомных" православной службы помощи "Милосердие" стартовала в Москве, ее организаторы предлагают купить или связать шапки, шарфы, носки, варежки и передать их в социальный центр помощи бездомным "Ангар спасения", говорится в сообщении пресс-службы синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению."На фоне холодов в Москве начинают сбор вязаных и теплых вещей для бездомных. Варежки, носки, шарфы и шапки ждут в "Ангаре спасения" православной службы "Милосердие" - крупнейшем в Москве негосударственном центре помощи бездомным", - сказано в сообщении."Мы будем рады, если к акции смогут присоединиться все, кто сочувствует бездомным, в том числе пожилые люди, проживающие дома, в интернатах и домах престарелых. Вязаные теплые вещи – это ощущение дома, которого так не хватает бездомным. Благодаря акции люди, которые находятся в стесненных условиях самоизоляции, могут помочь тем, кому еще хуже", - приводят в пресс-службе слова руководителя направления помощи бездомным синодального отдела по благотворительности Ирины Мешковой.По ее словам, родственники бабушек и дедушек, а также персонал учреждений "смогут найти возможность передать связанные теплые вещи, чтобы не подвергать пожилых людей дополнительному риску".Если вещей соберут больше, чем требуется в "Ангаре", их передадут в другие центры помощи бездомным, добавили в отделе.В период пандемии число ежедневных обращений бездомных в "Ангар спасения" увеличилось в три раза, а с понижением температуры на улице количество обращений возросло еще больше, так как "многие стремятся согреться в отапливаемой палатке", рассказали в пресс-службе. Так, недавно был поставлен рекорд по количеству обращений в "Ангар" в течение одного дня – 354 человека.По данным синодального отдела, при участии Русской православной церкви в России для бездомных открыли более 90 приютов и 400 социальных столовых, а также запустили 13 автобусов милосердия – мобильных пунктов помощи. В церковных благотворительных учреждениях бездомные получают помощь в восстановлении документов, трудоустройстве, церковные социальные работники приобретают им билеты на родину. Бездомные также могут принять душ, поесть, согреться, получить чистую одежду.

https://ria.ru/20201006/bezdomnye-1578508194.html

https://ria.ru/20200430/1570772513.html

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религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, русская православная церковь, москва