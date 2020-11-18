https://ria.ru/20201118/berlin-1585155448.html

В центре Берлина проходит согласованная акция протеста

В центре Берлина проходит согласованная акция протеста

Акция протестующих против COVID-ограничений в центре Берлина согласована, правительственный квартал перекрыт, заявили РИА Новости в полиции. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T13:01

2020-11-18T13:01

2020-11-18T13:01

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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Акция протестующих против COVID-ограничений в центре Берлина согласована, правительственный квартал перекрыт, заявили РИА Новости в полиции.Ранее о том, что акция разрешена на территории от Бранденбургских ворот до площади Гроссер Штерн в районе Большого Тиргартена рядом с правительственным кварталом, сообщили РИА Новости организаторы протестов."Подтверждаем, что акция у Бранденбургских ворот согласована и легальна", - заявили в полиции, отказавшись назвать примерное число собравшихся.Люди активно прибывают к месту акции. В Twitter появились сообщения о временном задержании первых участников, однако в полиции РИА Новости заявили, что не могут пока подтвердить этой информации.Ранее в соцсетях противники ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 заявили о намерении провести акцию протеста возле бундестага, где в среду планируют принять новую редакцию закона об инфекционной защите населения. Новый закон существенно расширяет полномочия Минздрава ФРГ в плане возможных ограничительных мер при пандемии, регулирует работу будущих центров вакцинации.В полиции РИА Новости сообщили, что акции протеста возле комплекса зданий бундестага в правительственном квартале Берлина запрещены, демонстрантам будут предоставлены другие места в городе, которые пока не определены.

https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584585045.html

https://ria.ru/20201118/covid-19-1585069454.html

германия

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Силовики оцепили подходы к бундестагу, который сегодня будет принимать закон об инфекционной защите Силовики оцепили все подходы к бундестагу, который сегодня буде принимать вызвавший протесты закон об инфекционной защите. Митингующие скандируют "Свобода!", "Мир!", "Долой диктатуру!" и "Долой закон об инфекционной помощи!" 2020-11-18T13:01 true PT0M20S

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германия, берлин (город), в мире