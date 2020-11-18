https://ria.ru/20201118/armeniya-1585124399.html

В МИД прокомментировали события в Армении после соглашения по Карабаху

В МИД прокомментировали события в Армении после соглашения по Карабаху

Москва рассчитывает, что проходящие в Армении протесты не приведут к дестабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и не будут угрожать выполнению пунктов... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T10:49

2020-11-18T10:49

2020-11-18T10:49

ситуация в нагорном карабахе

беспорядки в ереване

андрей руденко

владимир путин

москва

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает, что проходящие в Армении протесты не приведут к дестабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и не будут угрожать выполнению пунктов соглашения лидеров трёх стран по региону, сообщил в среду журналистам замглавы российского МИД Андрей Руденко."Рассчитываем, что события в Армении не приведут к дестабилизации ситуации, которая будет угрожать в том числе подписанному заявлению", - сказал Руденко.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201118/karabakh-1585122519.html

москва

азербайджан

армения

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беспорядки в ереване, андрей руденко, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире