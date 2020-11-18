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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201118/armeniya-1585124399.html
В МИД прокомментировали события в Армении после соглашения по Карабаху
В МИД прокомментировали события в Армении после соглашения по Карабаху
Москва рассчитывает, что проходящие в Армении протесты не приведут к дестабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и не будут угрожать выполнению пунктов... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T10:49
2020-11-18T10:49
ситуация в нагорном карабахе
беспорядки в ереване
андрей руденко
владимир путин
москва
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает, что проходящие в Армении протесты не приведут к дестабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и не будут угрожать выполнению пунктов соглашения лидеров трёх стран по региону, сообщил в среду журналистам замглавы российского МИД Андрей Руденко."Рассчитываем, что события в Армении не приведут к дестабилизации ситуации, которая будет угрожать в том числе подписанному заявлению", - сказал Руденко.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.
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москва
азербайджан
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беспорядки в ереване, андрей руденко, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире

В МИД прокомментировали события в Армении после соглашения по Карабаху

10:49 18.11.2020
 
© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает, что проходящие в Армении протесты не приведут к дестабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и не будут угрожать выполнению пунктов соглашения лидеров трёх стран по региону, сообщил в среду журналистам замглавы российского МИД Андрей Руденко.
"Рассчитываем, что события в Армении не приведут к дестабилизации ситуации, которая будет угрожать в том числе подписанному заявлению", - сказал Руденко.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.
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