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Правительство выделило 61,8 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми
Правительство выделило 61,8 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми
Власти дополнительно выделили 61,8 миллиарда рублей выплат на детей от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T09:00
2020-11-17T09:00
2020-11-17T10:26
михаил мишустин
правительство рф
общество
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Власти дополнительно выделили 61,8 миллиарда рублей выплат на детей от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.Всего на эти цели в 2020 году предусмотрено более 123 миллиарда рублей.Объемы финансирования программы увеличили из-за роста количества претендентов на выплаты — их в стране уже более 4,2 миллиона человек.Ежемесячное пособие на детей от трех до семи лет выплачивается с 1 июня этого года. Выплаты получают семьи с низким уровнем дохода. Размер пособия составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это 5,5 тысяч рублей в месяц.
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михаил мишустин, правительство рф, общество