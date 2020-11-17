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Правительство выделило 61,8 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми
Правительство выделило 61,8 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми
Власти дополнительно выделили 61,8 миллиарда рублей выплат на детей от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T09:00
2020-11-17T10:26
михаил мишустин
правительство рф
общество
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Власти дополнительно выделили 61,8 миллиарда рублей выплат на детей от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.Всего на эти цели в 2020 году предусмотрено более 123 миллиарда рублей.Объемы финансирования программы увеличили из-за роста количества претендентов на выплаты — их в стране уже более 4,2 миллиона человек.Ежемесячное пособие на детей от трех до семи лет выплачивается с 1 июня этого года. Выплаты получают семьи с низким уровнем дохода. Размер пособия составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это 5,5 тысяч рублей в месяц.
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михаил мишустин, правительство рф, общество

Правительство выделило 61,8 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми

09:00 17.11.2020 (обновлено: 10:26 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Власти дополнительно выделили 61,8 миллиарда рублей выплат на детей от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Всего на эти цели в 2020 году предусмотрено более 123 миллиарда рублей.
Дети с родителями на прогулке - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
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Правительство одобрило внесение изменений в выплаты многодетным семьям
Объемы финансирования программы увеличили из-за роста количества претендентов на выплаты — их в стране уже более 4,2 миллиона человек.
Ежемесячное пособие на детей от трех до семи лет выплачивается с 1 июня этого года. Выплаты получают семьи с низким уровнем дохода.
Размер пособия составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это 5,5 тысяч рублей в месяц.
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Михаил МишустинПравительство РФОбщество
 
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