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РБК: в России поставлен рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет
РБК: в России поставлен рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет
Уровень загрязнения атмосферы в российских регионах достиг рекордного значения за 16 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследование FinExpertiza. РИА Новости, 17.11.2020
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самарская область
оренбургская область
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Уровень загрязнения атмосферы в российских регионах достиг рекордного значения за 16 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследование FinExpertiza.По данным аудиторско-консалтинговой сети, за последние девять месяцев число вредных выбросов в три раза превысило прошлогодний показатель и на треть - показатель десятилетней давности.Согласно выводам доклада, в этом году больше всего случаев загрязнения воздуха пришлось на Самарскую область (112 случаев). За ней следуют Бурятия (22 случая), Оренбургская область (9), Забайкальский (8) и Красноярский край (7).Эксперты отмечают, что увеличение количества вредных выбросов может быть связано с большим числом нештатных ситуаций, в том числе авариями на производстве.
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красноярский край, самарская область, оренбургская область, общество

РБК: в России поставлен рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет

10:11 17.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТрубы промышленного предприятия
Трубы промышленного предприятия - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Уровень загрязнения атмосферы в российских регионах достиг рекордного значения за 16 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследование FinExpertiza.
По данным аудиторско-консалтинговой сети, за последние девять месяцев число вредных выбросов в три раза превысило прошлогодний показатель и на треть - показатель десятилетней давности.
Согласно выводам доклада, в этом году больше всего случаев загрязнения воздуха пришлось на Самарскую область (112 случаев). За ней следуют Бурятия (22 случая), Оренбургская область (9), Забайкальский (8) и Красноярский край (7).
Эксперты отмечают, что увеличение количества вредных выбросов может быть связано с большим числом нештатных ситуаций, в том числе авариями на производстве.
Трубы промышленных предприятий - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
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Названы российские регионы с самым загрязненным воздухом
 
Красноярский крайСамарская областьОренбургская областьОбщество
 
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