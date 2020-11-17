https://ria.ru/20201117/vozdukh-1584941973.html
РБК: в России поставлен рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет
РБК: в России поставлен рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет
Уровень загрязнения атмосферы в российских регионах достиг рекордного значения за 16 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследование FinExpertiza. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T10:11
2020-11-17T10:11
2020-11-17T10:11
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Уровень загрязнения атмосферы в российских регионах достиг рекордного значения за 16 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследование FinExpertiza.По данным аудиторско-консалтинговой сети, за последние девять месяцев число вредных выбросов в три раза превысило прошлогодний показатель и на треть - показатель десятилетней давности.Согласно выводам доклада, в этом году больше всего случаев загрязнения воздуха пришлось на Самарскую область (112 случаев). За ней следуют Бурятия (22 случая), Оренбургская область (9), Забайкальский (8) и Красноярский край (7).Эксперты отмечают, что увеличение количества вредных выбросов может быть связано с большим числом нештатных ситуаций, в том числе авариями на производстве.
https://ria.ru/20200826/vozdukh-1576314283.html
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