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https://ria.ru/20201117/viktyuk-1585070018.html
Человек Серебряного века. Памяти Романа Виктюка
Человек Серебряного века. Памяти Романа Виктюка
Смерть Романа Виктюка — потеря для отечественного театра неоценимая и вообще плохо рефлексируемая. Он собирал вокруг себя людей исключительно неравнодушных... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T19:45
2020-11-17T20:25
звезды
культура
умер роман виктюк
театр
театр романа виктюка
роман виктюк
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Смерть Романа Виктюка — потеря для отечественного театра неоценимая и вообще плохо рефлексируемая. Он собирал вокруг себя людей исключительно неравнодушных. Творчество Виктюка или горячо принималось, и тогда человек навсегда становился его поклонником, или же, напротив, яростно отрицалось, и тогда тот или иной критик становился в жесткую оппозицию. Но оставаться в стороне, не замечать Виктюка в театральном мире было просто невозможно.Его творческая манера — откровенность, замешанная как на провокативности, так и на остроте — четко определялась тем, какие сюжеты Виктюк выбирал для постановки. На его "Татуированную розу" во МХАТе в 80-е годы билетов было не достать: за контрамарку "на Виктюка" порой давали два билета в Большой театр, настолько он был актуален и настолько популярен. А про "Утиную охоту", которую Роман Виктюк поставил в 70-е в Студенческом театре МГУ, до сих пор ходят легенды.Безусловно, одним из самых громких его спектаклей стали знаменитые "Служанки" в "Сатириконе". Торжество эксцентрики, пластики, невероятных костюмов! Зрелище было, конечно, практически невиданное для классической театральной публики: четверо мужчин, которые играли женские роли, скрытые за ярким гримом а-ля кабаре, знаменитые юбки, и, конечно, неповторимый Константин Райкин, сыгравший Соланж. Великолепная музыка — микс из песен Далиды, Supertramp и "Реквиема" Верди. "Служанок" ругали, "Служанками" восхищались, "Служанки" объездили практически весь театральный мир, собрали какое-то невероятное количество призов и отзывов — и оставались одним из главных спектаклей Виктюка. Роман Виктюк мастерски подбирал себе соратников — актеров и членов постановочной группы, которые в полной мере становились его соавторами. Так, эксцентрика "Служанок" была усилена Валентином Гнеушевым, знаменитым хореографом и цирковым режиссером. А когда спектакль был в очередной раз возрожден, уже в 2000-е годы, то вторым режиссером постановки стал Александр Зуев, один из исполнителей первой редакции "Служанок".Его манеру было легко пародировать — чего стоит знаменитый кавээновский скетч про "Колобка" в постановке Романа Виктюка, вошедший в народ как "Юбку зайцу!".Но при этом другой Виктюк был совершенно невозможен. Он был уникален и в своем режиссерском видении, и в точности сценографии, и в той страсти, которая в прямом смысле водопадом лилась на зрителя во время любого его спектакля.Естественно, у Виктюка было его собственное время, точный исторический период, к архитектонике и атмосфере которого он тяготел. Это был Серебряный век, который Роман Григорьевич прекрасно знал, любил и с которым был неразрывно духовно связан. Сологуб, Мандельштам, Цветаева — все это была его среда, его атмосфера, фактически его далекие вдохновители. Да и он сам был продолжателем дела экспериментальных студий Серебряного века, когда, казалось, можно было сделать в искусстве все без исключения, любой эксперимент, нет табу — была бы искренность, страсть и откровенность.При этом он был вне политики, всегда подчеркивал, что не был и не будет "человеком системы" — в любом из ее пониманий. У него были исключительно собственные представления о главном и прекрасном, о том, что действительно ценно и для него самого как для режиссера, и для зрителя — его главного адресата.Он специально почти не касался театральной классики. Представить, например, всего Шекспира или Чехова в постановке Виктюка было невозможно: хотя бы потому, что мэтры драматургии так или иначе давали режиссерам заложенные в тексте, в ремарках постановочные подсказки. А Виктюку подсказчики были не нужны. Поэтому, выбирая между классикой или, скажем, пьесами Робера Тома или Эдварда Радзинского (с которым дружил еще с 70-х годов), он, конечно, отдавал предпочтение современной драматургии. Шекспировский текст "Ромео и Джульетты" превращался у него в "R&amp;J", фактически любовную фантасмагорию, сдобренную элементами гротеска — не так, как написано, а так, как прочувствовано.Серебряный век не покидал его творчество буквально до последних дней: афиша Театра Романа Виктюка по-прежнему содержит и "Федру" Марины Цветаевой, и "Мелкого беса" Сологуба, и недавнюю премьеру — "Отравленную тунику" Николая Гумилева (она, увы, стала последней постановкой мастера). И в этом тоже есть некоторая символичность — что его завершающей, по сути, итоговой работой стал текст человека, отличавшегося исключительным бесстрашием. И ровно так же, как и Виктюк, не снискавшего о себе неполярных мнений: Гумилева тоже либо обожали, либо ненавидели.Он называл своих актеров и свои спектакли "детьми", да и относился к ним ровно так же — с любовью, заботой, но при этом и со вполне ожидаемой критикой, ни на секунду не позволяя себе почивать на лаврах. Работоспособность Романа Григорьевича поражала: он умел выдавать по несколько премьер в год.Возраст, казалось, был над ним не властен — он был все так же требователен к собственным артистам, а порой и безжалостен к самому себе.Сколько проживут спектакли без своего создателя и как сохранить уникальный виктюковский почерк — сейчас предположить невозможно. Но то, что Роман Виктюк абсолютно уникален, незабываем и неповторим — это бесспорно. Просто сейчас его талант понадобился там, где уже давно собрались его любимые драматурги — в лучшем из миров. Там, где Серебряный век длится вечно.
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звезды, умер роман виктюк, театр, театр романа виктюка, роман виктюк

Человек Серебряного века. Памяти Романа Виктюка

19:45 17.11.2020 (обновлено: 20:25 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПресс-конференция народного артиста России режиссера Романа Виктюка, посвященная его 75-летнему юбилею
Пресс-конференция народного артиста России режиссера Романа Виктюка, посвященная его 75-летнему юбилею - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Смерть Романа Виктюка — потеря для отечественного театра неоценимая и вообще плохо рефлексируемая. Он собирал вокруг себя людей исключительно неравнодушных. Творчество Виктюка или горячо принималось, и тогда человек навсегда становился его поклонником, или же, напротив, яростно отрицалось, и тогда тот или иной критик становился в жесткую оппозицию. Но оставаться в стороне, не замечать Виктюка в театральном мире было просто невозможно.
Его творческая манера — откровенность, замешанная как на провокативности, так и на остроте — четко определялась тем, какие сюжеты Виктюк выбирал для постановки. На его "Татуированную розу" во МХАТе в 80-е годы билетов было не достать: за контрамарку "на Виктюка" порой давали два билета в Большой театр, настолько он был актуален и настолько популярен. А про "Утиную охоту", которую Роман Виктюк поставил в 70-е в Студенческом театре МГУ, до сих пор ходят легенды.
Безусловно, одним из самых громких его спектаклей стали знаменитые "Служанки" в "Сатириконе". Торжество эксцентрики, пластики, невероятных костюмов! Зрелище было, конечно, практически невиданное для классической театральной публики: четверо мужчин, которые играли женские роли, скрытые за ярким гримом а-ля кабаре, знаменитые юбки, и, конечно, неповторимый Константин Райкин, сыгравший Соланж.
Великолепная музыка — микс из песен Далиды, Supertramp и "Реквиема" Верди. "Служанок" ругали, "Служанками" восхищались, "Служанки" объездили практически весь театральный мир, собрали какое-то невероятное количество призов и отзывов — и оставались одним из главных спектаклей Виктюка.
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойКонстантин Райкин и Александр Корженков в спектакле "Служанки" по пьесе Жана Жене в постановке Романа Виктюка. Театр "Сатирикон".
Константин Райкин и Александр Корженков в спектакле Служанки по пьесе Жана Жене в постановке Романа Виктюка. Театр Сатирикон. 1990 год
1 из 8
Константин Райкин и Александр Корженков в спектакле "Служанки" по пьесе Жана Жене в постановке Романа Виктюка. Театр "Сатирикон".
© РИА Новости / Дмитрий Донской
© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк

Константин Райкин в спектакле "Служанки" в постановке Романа Виктюка. Театр "Сатирикон".

Константин Райкин
2 из 8

Константин Райкин в спектакле "Служанки" в постановке Романа Виктюка. Театр "Сатирикон".

© РИА Новости / Дмитрий Донской
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© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк

Константин Райкин и Николай Добрынин в спектакле "Служанки" в театре "Сатирикон".

Константин Райкин и Николай Добрынин
3 из 8

Константин Райкин и Николай Добрынин в спектакле "Служанки" в театре "Сатирикон".

© РИА Новости / Дмитрий Донской
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© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля "Служанки" по пьесе Жана Жене. Режиссер Роман Виктюк. Служанка, Хозяйка — Александр Зуев. Театр "Сатирикон".

Спектакль театра Сатирикон Служанки
4 из 8

Сцена из спектакля "Служанки" по пьесе Жана Жене. Режиссер Роман Виктюк. Служанка, Хозяйка — Александр Зуев. Театр "Сатирикон".

© РИА Новости / Дмитрий Донской
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© Фото : предоставлено Агентством коммуникаций "ГольдГамер"

Сцена из спектакля "Cлужанки" в постановке Романа Виктюка.

Сцена из спектакля Служанки в постановке Романа Виктюка
5 из 8

Сцена из спектакля "Cлужанки" в постановке Романа Виктюка.

© Фото : предоставлено Агентством коммуникаций "ГольдГамер"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Дмитрий Бозин в роли Соланж в спектакле "Служанки", открывшем новый сезон на сцене Театра Романа Виктюка.

Дмитрий Бозин в роли Соланж в спектакле Служанки
6 из 8

Дмитрий Бозин в роли Соланж в спектакле "Служанки", открывшем новый сезон на сцене Театра Романа Виктюка.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Александр Солдаткин в роли Клер (слева) и Дмитрий Бозин в роли Соланж в спектакле "Служанки", открывшем новый сезон на сцене московского Театра Романа Виктюка.

Сцена из спектакля Служанки в театре Романа Виктюка
7 из 8

Александр Солдаткин в роли Клер (слева) и Дмитрий Бозин в роли Соланж в спектакле "Служанки", открывшем новый сезон на сцене московского Театра Романа Виктюка.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСцена из спектакля "Служанки", режиссер Роман Виктюк.
Сцена из спектакля Служанки
8 из 8
Сцена из спектакля "Служанки", режиссер Роман Виктюк.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 8
Константин Райкин и Александр Корженков в спектакле "Служанки" по пьесе Жана Жене в постановке Романа Виктюка. Театр "Сатирикон".
© РИА Новости / Дмитрий Донской
2 из 8

Константин Райкин в спектакле "Служанки" в постановке Романа Виктюка. Театр "Сатирикон".

© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
3 из 8

Константин Райкин и Николай Добрынин в спектакле "Служанки" в театре "Сатирикон".

© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
4 из 8

Сцена из спектакля "Служанки" по пьесе Жана Жене. Режиссер Роман Виктюк. Служанка, Хозяйка — Александр Зуев. Театр "Сатирикон".

© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
5 из 8

Сцена из спектакля "Cлужанки" в постановке Романа Виктюка.

© Фото : предоставлено Агентством коммуникаций "ГольдГамер"
6 из 8

Дмитрий Бозин в роли Соланж в спектакле "Служанки", открывшем новый сезон на сцене Театра Романа Виктюка.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
7 из 8

Александр Солдаткин в роли Клер (слева) и Дмитрий Бозин в роли Соланж в спектакле "Служанки", открывшем новый сезон на сцене московского Театра Романа Виктюка.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
8 из 8
Сцена из спектакля "Служанки", режиссер Роман Виктюк.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Роман Виктюк мастерски подбирал себе соратников — актеров и членов постановочной группы, которые в полной мере становились его соавторами. Так, эксцентрика "Служанок" была усилена Валентином Гнеушевым, знаменитым хореографом и цирковым режиссером. А когда спектакль был в очередной раз возрожден, уже в 2000-е годы, то вторым режиссером постановки стал Александр Зуев, один из исполнителей первой редакции "Служанок".
Его манеру было легко пародировать — чего стоит знаменитый кавээновский скетч про "Колобка" в постановке Романа Виктюка, вошедший в народ как "Юбку зайцу!".
Но при этом другой Виктюк был совершенно невозможен. Он был уникален и в своем режиссерском видении, и в точности сценографии, и в той страсти, которая в прямом смысле водопадом лилась на зрителя во время любого его спектакля.
Естественно, у Виктюка было его собственное время, точный исторический период, к архитектонике и атмосфере которого он тяготел. Это был Серебряный век, который Роман Григорьевич прекрасно знал, любил и с которым был неразрывно духовно связан. Сологуб, Мандельштам, Цветаева — все это была его среда, его атмосфера, фактически его далекие вдохновители. Да и он сам был продолжателем дела экспериментальных студий Серебряного века, когда, казалось, можно было сделать в искусстве все без исключения, любой эксперимент, нет табу — была бы искренность, страсть и откровенность.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Театральный режиссер Роман Виктюк.

Роман Григорьевич Виктюк
1 из 6

Театральный режиссер Роман Виктюк.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкРежиссер Роман Виктюк (слева) и исполнители главных ролей Елена Морозова (справа) и Николай Добрынин после окончания спектакля "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова в Театре Романа Виктюка.
Виктюк ,Морозова , Добрынин после окончания спектакля Мастер и Маргарита
2 из 6
Режиссер Роман Виктюк (слева) и исполнители главных ролей Елена Морозова (справа) и Николай Добрынин после окончания спектакля "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова в Театре Романа Виктюка.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Режиссер Роман Виктюк во время генерального прогона спектакля "Федра" по произведению Марины Цветаевой в постановке Романа Виктюка в Театре Романа Виктюка.

Режиссер Роман Виктюк во время генерального прогона спектакля Федра
3 из 6

Режиссер Роман Виктюк во время генерального прогона спектакля "Федра" по произведению Марины Цветаевой в постановке Романа Виктюка в Театре Романа Виктюка.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Народный артист России, режиссер Роман Виктюк в Российском агентстве международной информации РИА Новости отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной его 75-летнему юбилею.

Пресс-конференция народного артиста России режиссера Романа Виктюка, посвященная его 75-летнему юбилею
4 из 6

Народный артист России, режиссер Роман Виктюк в Российском агентстве международной информации РИА Новости отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной его 75-летнему юбилею.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Режиссер Роман Виктюк (слева) на празднике в честь своего дня рождения в Театре имени Моссовета.

Празднование дня рождения Романа Виктюка
5 из 6

Режиссер Роман Виктюк (слева) на празднике в честь своего дня рождения в Театре имени Моссовета.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости

Художественный руководитель Театра Романа Виктюка Роман Виктюк перед началом встречи, посвященной ретроспективе спектаклей "Роман с любовью".

Встреча с Р.Виктюком
6 из 6

Художественный руководитель Театра Романа Виктюка Роман Виктюк перед началом встречи, посвященной ретроспективе спектаклей "Роман с любовью".

© РИА Новости
1 из 6

Театральный режиссер Роман Виктюк.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
2 из 6
Режиссер Роман Виктюк (слева) и исполнители главных ролей Елена Морозова (справа) и Николай Добрынин после окончания спектакля "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова в Театре Романа Виктюка.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
3 из 6

Режиссер Роман Виктюк во время генерального прогона спектакля "Федра" по произведению Марины Цветаевой в постановке Романа Виктюка в Театре Романа Виктюка.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
4 из 6

Народный артист России, режиссер Роман Виктюк в Российском агентстве международной информации РИА Новости отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной его 75-летнему юбилею.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 6

Режиссер Роман Виктюк (слева) на празднике в честь своего дня рождения в Театре имени Моссовета.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 6

Художественный руководитель Театра Романа Виктюка Роман Виктюк перед началом встречи, посвященной ретроспективе спектаклей "Роман с любовью".

© РИА Новости
При этом он был вне политики, всегда подчеркивал, что не был и не будет "человеком системы" — в любом из ее пониманий. У него были исключительно собственные представления о главном и прекрасном, о том, что действительно ценно и для него самого как для режиссера, и для зрителя — его главного адресата.
Он специально почти не касался театральной классики. Представить, например, всего Шекспира или Чехова в постановке Виктюка было невозможно: хотя бы потому, что мэтры драматургии так или иначе давали режиссерам заложенные в тексте, в ремарках постановочные подсказки. А Виктюку подсказчики были не нужны. Поэтому, выбирая между классикой или, скажем, пьесами Робера Тома или Эдварда Радзинского (с которым дружил еще с 70-х годов), он, конечно, отдавал предпочтение современной драматургии. Шекспировский текст "Ромео и Джульетты" превращался у него в "R&J", фактически любовную фантасмагорию, сдобренную элементами гротеска — не так, как написано, а так, как прочувствовано.
© РИА Новости / Иван Макеев / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта" в постановке Романа Виктюка на сцене Театра Романа Виктюка.

Сцена из спектакля Ромео и Джульетта в постановке Романа Виктюка
1 из 2

Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта" в постановке Романа Виктюка на сцене Театра Романа Виктюка.

© РИА Новости / Иван Макеев
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© РИА Новости / Иван Макеев / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта" в постановке Романа Виктюка.

Предпремьерный показ спектакля Ромео и Джульетта Театра Романа Виктюка
2 из 2

Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта" в постановке Романа Виктюка.

© РИА Новости / Иван Макеев
Перейти в фотобанк
1 из 2

Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта" в постановке Романа Виктюка на сцене Театра Романа Виктюка.

© РИА Новости / Иван Макеев
Перейти в фотобанк
2 из 2

Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта" в постановке Романа Виктюка.

© РИА Новости / Иван Макеев
Перейти в фотобанк
Серебряный век не покидал его творчество буквально до последних дней: афиша Театра Романа Виктюка по-прежнему содержит и "Федру" Марины Цветаевой, и "Мелкого беса" Сологуба, и недавнюю премьеру — "Отравленную тунику" Николая Гумилева (она, увы, стала последней постановкой мастера). И в этом тоже есть некоторая символичность — что его завершающей, по сути, итоговой работой стал текст человека, отличавшегося исключительным бесстрашием. И ровно так же, как и Виктюк, не снискавшего о себе неполярных мнений: Гумилева тоже либо обожали, либо ненавидели.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля "Федра" по произведению Марины Цветаевой в постановке Романа Виктюка в Театре Романа Виктюка.

Генеральный прогон спектакля театра Романа Виктюка Федра
1 из 3

Сцена из спектакля "Федра" по произведению Марины Цветаевой в постановке Романа Виктюка в Театре Романа Виктюка.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Людмила Максакова (Таня) и Сергей Маковецкий (Дима) в спектакле "Полонез Огинского" по пьесе Николая Коляды. Постановка Романа Виктюка, сценография Владимира Боера. Театр Романа Виктюка, 1994 год.

Людмила Максакова (Таня) и Сергей Маковецкий (Дима) в спектакле Полонез Огинского по пьесе Николая Коляды. Постановка Романа Виктюка, сценография Владимира Боера. Театр Романа Виктюка 1994 год
2 из 3

Людмила Максакова (Таня) и Сергей Маковецкий (Дима) в спектакле "Полонез Огинского" по пьесе Николая Коляды. Постановка Романа Виктюка, сценография Владимира Боера. Театр Романа Виктюка, 1994 год.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля "Маскарад маркиза де Сада" в постановке Романа Виктюка по пьесе известного журналиста, писателя, драматурга Андрея Максимова в Театре Романа Виктюка.

Сцена из спектакля Маскарад маркиза де Сада в постановке Романа Виктюка по пьесе известного журналиста, писателя, драматурга Андрея Максимова в Театре Романа Виктюка .
3 из 3

Сцена из спектакля "Маскарад маркиза де Сада" в постановке Романа Виктюка по пьесе известного журналиста, писателя, драматурга Андрея Максимова в Театре Романа Виктюка.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Сцена из спектакля "Федра" по произведению Марины Цветаевой в постановке Романа Виктюка в Театре Романа Виктюка.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
2 из 3

Людмила Максакова (Таня) и Сергей Маковецкий (Дима) в спектакле "Полонез Огинского" по пьесе Николая Коляды. Постановка Романа Виктюка, сценография Владимира Боера. Театр Романа Виктюка, 1994 год.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
3 из 3

Сцена из спектакля "Маскарад маркиза де Сада" в постановке Романа Виктюка по пьесе известного журналиста, писателя, драматурга Андрея Максимова в Театре Романа Виктюка.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Он называл своих актеров и свои спектакли "детьми", да и относился к ним ровно так же — с любовью, заботой, но при этом и со вполне ожидаемой критикой, ни на секунду не позволяя себе почивать на лаврах. Работоспособность Романа Григорьевича поражала: он умел выдавать по несколько премьер в год.
Возраст, казалось, был над ним не властен — он был все так же требователен к собственным артистам, а порой и безжалостен к самому себе.
Сколько проживут спектакли без своего создателя и как сохранить уникальный виктюковский почерк — сейчас предположить невозможно. Но то, что Роман Виктюк абсолютно уникален, незабываем и неповторим — это бесспорно. Просто сейчас его талант понадобился там, где уже давно собрались его любимые драматурги — в лучшем из миров. Там, где Серебряный век длится вечно.
Роман Виктюк - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 18:00
Биография Романа Виктюка
 
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