https://ria.ru/20201117/utechka-1584958795.html

Военный в Южной Корее попал в тюрьму за утечку данных о новом эсминце

Военный в Южной Корее попал в тюрьму за утечку данных о новом эсминце

Офицер военно-морских сил Южной Кореи приговорен к полутора годам тюрьмы за утечку конфиденциальной информации о проекте строительства эсминца будущего... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T11:32

2020-11-17T11:32

2020-11-17T11:32

южная корея

сеул

в мире

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ТОКИО, 17 ноя - РИА Новости. Офицер военно-морских сил Южной Кореи приговорен к полутора годам тюрьмы за утечку конфиденциальной информации о проекте строительства эсминца будущего поколения, передало во вторник из Сеула агентство Ренхап.По его данным, военный трибунал при министерстве обороны Южной Кореи признал виновным офицера за то, что в 2014 году он разрешил компании Hyundai Heavy Industries и еще гражданскому лицу тайно скопировать секретные сведения, касающиеся создания эсминца водоизмещением 6000 тонн с системой раннего предупреждения "Иджис" (Aegis).Еще один отставной офицер по этому делу получил 18 месяцев тюрьмы.Хотя утечка секретной информации произошла в компанию Hyundai Heavy Industries, именно она, как отмечает Рёнхап, будет скорее всего выбрана как подрядчик для проекта эсминца будущего поколения стоимостью 21 миллиард южнокорейских вон (17,6 миллионов долларов).Новый эсминец планируется спроектировать во второй половине 2023 года, чтобы в 2024 году начать его строительство.

https://ria.ru/20200104/1563105734.html

южная корея

сеул

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