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Украинский эксперт оценил последствия закрытия торгпредства России
Украинский эксперт оценил последствия закрытия торгпредства России
Украина понесет убытки из-за активного развития в России программы импортозамещения, такое мнение в статье для портала "Главред" высказал украинский экономист... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T06:34
2020-11-17T10:36
россия
ситуация на украине
украина
в мире
экономика
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украина понесет убытки из-за активного развития в России программы импортозамещения, такое мнение в статье для портала "Главред" высказал украинский экономист Юрий Гаврилечко.Таким образом эксперт прокомментировал постановление главы правительства России Михаила Мишустина о закрытии торговых представительств на Украине и в Литве.Гаврилечко напомнил, что после ввода санкций Россия наладила импортозамещение. "Если раньше мы поставляли туда значительную часть продукции с высокой добавочной стоимостью, в частности продукцию нашего машиностроения, то сейчас в Россию будет попадать еще меньше. Далее можно ожидать, что Россия будет забирать отсюда какую-то часть необходимых ей полезных ископаемых, продуктов питания разной номенклатуры, а с более высокотехнологичными товарами будет наблюдаться дальнейшее снижение товарооборота", — написал эксперт.В то же время Гаврилечко отметил, что Россия продолжает оставаться одним из крупнейших украинских партнеров по внешнеэкономической деятельности даже несмотря на снизившиеся обороты.Россия и Украина за последние годы обменялись серией экономических и персональных санкций и ограничений. В частности, в марте 2018 года кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.Российский экспорт на Украину представлен минеральными продуктами, продукцией химической промышленности, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, металлами и изделиями из них и так далее. В структуре импорта России — металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства, минеральные продукты.
https://ria.ru/20201016/milliardy-1580158277.html
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россия, ситуация на украине, украина, в мире, экономика

Украинский эксперт оценил последствия закрытия торгпредства России

06:34 17.11.2020 (обновлено: 10:36 17.11.2020)
 
© Depositphotos / DmitrozaУкраинская гривна
Украинская гривна - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Depositphotos / Dmitroza
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украина понесет убытки из-за активного развития в России программы импортозамещения, такое мнение в статье для портала "Главред" высказал украинский экономист Юрий Гаврилечко.
Таким образом эксперт прокомментировал постановление главы правительства России Михаила Мишустина о закрытии торговых представительств на Украине и в Литве.
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Гаврилечко напомнил, что после ввода санкций Россия наладила импортозамещение. "Если раньше мы поставляли туда значительную часть продукции с высокой добавочной стоимостью, в частности продукцию нашего машиностроения, то сейчас в Россию будет попадать еще меньше. Далее можно ожидать, что Россия будет забирать отсюда какую-то часть необходимых ей полезных ископаемых, продуктов питания разной номенклатуры, а с более высокотехнологичными товарами будет наблюдаться дальнейшее снижение товарооборота", — написал эксперт.
В то же время Гаврилечко отметил, что Россия продолжает оставаться одним из крупнейших украинских партнеров по внешнеэкономической деятельности даже несмотря на снизившиеся обороты.
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Россия и Украина за последние годы обменялись серией экономических и персональных санкций и ограничений. В частности, в марте 2018 года кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.
Российский экспорт на Украину представлен минеральными продуктами, продукцией химической промышленности, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, металлами и изделиями из них и так далее. В структуре импорта России — металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства, минеральные продукты.
 
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