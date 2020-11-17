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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201117/twitter-1585092825.html
Twitter пометил как спорные более 300 тысяч публикаций о выборах в США
Twitter пометил как спорные более 300 тысяч публикаций о выборах в США
Социальная сеть Twitter пометила более 300 тысяч публикаций по выборам в США как "вводящие в заблуждение" в период с 27 октября по 11 ноября, заявил глава... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T22:48
2020-11-17T22:48
выборы президента сша — 2020
джек дорси
джо байден
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ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Социальная сеть Twitter пометила более 300 тысяч публикаций по выборам в США как "вводящие в заблуждение" в период с 27 октября по 11 ноября, заявил глава компании Джек Дорси.Во вторник в юридическом комитете сената США проходят слушания в связи с решением соцсетей заблокировать публикацию New York Post о сыне кандидата в президенты Джо Байдена.Дорси отметил, что блокировка публикации была "поспешной интерпретацией" и уточнил, что она была снята в течение суток. Затем он решил рассказать о политике соцсети в предвыборный период."Больше года назад пользователи попросили нас предложить дополнительный контекст, чтобы помочь различать информацию, которая может вводить в заблуждение. Именно это мы и сделали, сделав пометки на более чем 300 тысяч твитов с 27 октября по 11 ноября. Это составило 2,2% всех постов, связанных с выборами", - сказал он.В свою очередь глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания удаляла ложные сообщения о голосовании и показывала предупреждения на 150 миллионах материалов после их проверки независимыми фактчекерами. Также он подчеркнул, что вмешательство в выборы продолжает оставаться угрозой.Ранее Twitter и Facebook ограничили перепечатки статей из New York Post, где утверждалось, что сын Байдена Хантер получил миллионы долларов, "продавая" доступ к своему отцу украинской компании, где Байден-младший состоял советником. Это обвинение не ново, но газета публикует неподтвержденные электронные письма, предположительно перехваченные с компьютера Хантера Байдена, в поддержку этой теории.
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джек дорси, джо байден, марк цукерберг, сша, twitter, технологии, в мире

Twitter пометил как спорные более 300 тысяч публикаций о выборах в США

22:48 17.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Социальная сеть Twitter пометила более 300 тысяч публикаций по выборам в США как "вводящие в заблуждение" в период с 27 октября по 11 ноября, заявил глава компании Джек Дорси.
Во вторник в юридическом комитете сената США проходят слушания в связи с решением соцсетей заблокировать публикацию New York Post о сыне кандидата в президенты Джо Байдена.
Дорси отметил, что блокировка публикации была "поспешной интерпретацией" и уточнил, что она была снята в течение суток. Затем он решил рассказать о политике соцсети в предвыборный период.
"Больше года назад пользователи попросили нас предложить дополнительный контекст, чтобы помочь различать информацию, которая может вводить в заблуждение. Именно это мы и сделали, сделав пометки на более чем 300 тысяч твитов с 27 октября по 11 ноября. Это составило 2,2% всех постов, связанных с выборами", - сказал он.
Белый дом, Вашингтон, США - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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В свою очередь глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания удаляла ложные сообщения о голосовании и показывала предупреждения на 150 миллионах материалов после их проверки независимыми фактчекерами. Также он подчеркнул, что вмешательство в выборы продолжает оставаться угрозой.
Ранее Twitter и Facebook ограничили перепечатки статей из New York Post, где утверждалось, что сын Байдена Хантер получил миллионы долларов, "продавая" доступ к своему отцу украинской компании, где Байден-младший состоял советником. Это обвинение не ново, но газета публикует неподтвержденные электронные письма, предположительно перехваченные с компьютера Хантера Байдена, в поддержку этой теории.
 
Выборы президента США — 2020Джек ДорсиДжо БайденМарк ЦукербергСШАTwitterТехнологииВ мире
 
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