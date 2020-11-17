https://ria.ru/20201117/stepanakert-1585055763.html

МЧС России развернуло лагерь спасателей около Степанакерта

МЧС России развернуло лагерь спасателей около Степанакерта

Российские спасатели, прибывшие в Нагорный Карабах оказывать гуманитарную помощь, развернули лагерь около Степанакерта. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T18:05

2020-11-17T18:05

2020-11-17T18:05

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

степанакерт

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 17 ноя – РИА Новости. Российские спасатели, прибывшие в Нагорный Карабах оказывать гуманитарную помощь, развернули лагерь около Степанакерта.Спасателям предоставили здание муниципалитета села Иванян, в котором разместиться оперативный штаб и сами сотрудники МЧС РФ. Отсюда будут координироваться действия оперативной группы и вестись спецсвязь с Москвой.Группировка должна войти в состав Межведомственного центра гуманитарного реагирования, созданного Россией для помощи местному населению после войны.Сейчас она составляет 30 сотрудников МЧС РФ, но в министерстве заявляли о готовности направить в Нагорный Карабах 150 человек.

нагорный карабах

степанакерт

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), степанакерт, в мире