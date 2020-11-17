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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/stepanakert-1585055763.html
МЧС России развернуло лагерь спасателей около Степанакерта
МЧС России развернуло лагерь спасателей около Степанакерта
Российские спасатели, прибывшие в Нагорный Карабах оказывать гуманитарную помощь, развернули лагерь около Степанакерта. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T18:05
2020-11-17T18:05
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
степанакерт
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 17 ноя – РИА Новости. Российские спасатели, прибывшие в Нагорный Карабах оказывать гуманитарную помощь, развернули лагерь около Степанакерта.Спасателям предоставили здание муниципалитета села Иванян, в котором разместиться оперативный штаб и сами сотрудники МЧС РФ. Отсюда будут координироваться действия оперативной группы и вестись спецсвязь с Москвой.Группировка должна войти в состав Межведомственного центра гуманитарного реагирования, созданного Россией для помощи местному населению после войны.Сейчас она составляет 30 сотрудников МЧС РФ, но в министерстве заявляли о готовности направить в Нагорный Карабах 150 человек.
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нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), степанакерт, в мире

МЧС России развернуло лагерь спасателей около Степанакерта

18:05 17.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженка из Степанакерта перед возвращением домой
Беженка из Степанакерта перед возвращением домой - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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СТЕПАНАКЕРТ, 17 ноя – РИА Новости. Российские спасатели, прибывшие в Нагорный Карабах оказывать гуманитарную помощь, развернули лагерь около Степанакерта.
Спасателям предоставили здание муниципалитета села Иванян, в котором разместиться оперативный штаб и сами сотрудники МЧС РФ. Отсюда будут координироваться действия оперативной группы и вестись спецсвязь с Москвой.
Группировка должна войти в состав Межведомственного центра гуманитарного реагирования, созданного Россией для помощи местному населению после войны.
Сейчас она составляет 30 сотрудников МЧС РФ, но в министерстве заявляли о готовности направить в Нагорный Карабах 150 человек.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СтепанакертВ мире
 
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