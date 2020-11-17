https://ria.ru/20201117/stepanakert-1585055763.html
МЧС России развернуло лагерь спасателей около Степанакерта
МЧС России развернуло лагерь спасателей около Степанакерта
Российские спасатели, прибывшие в Нагорный Карабах оказывать гуманитарную помощь, развернули лагерь около Степанакерта. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T18:05
2020-11-17T18:05
2020-11-17T18:05
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
степанакерт
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585043418_0:114:3072:1841_1400x0_80_0_0_161b3002a1a83bbcc7c601bbab4ff91e.jpg
СТЕПАНАКЕРТ, 17 ноя – РИА Новости. Российские спасатели, прибывшие в Нагорный Карабах оказывать гуманитарную помощь, развернули лагерь около Степанакерта.Спасателям предоставили здание муниципалитета села Иванян, в котором разместиться оперативный штаб и сами сотрудники МЧС РФ. Отсюда будут координироваться действия оперативной группы и вестись спецсвязь с Москвой.Группировка должна войти в состав Межведомственного центра гуманитарного реагирования, созданного Россией для помощи местному населению после войны.Сейчас она составляет 30 сотрудников МЧС РФ, но в министерстве заявляли о готовности направить в Нагорный Карабах 150 человек.
нагорный карабах
степанакерт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585043418_110:0:2841:2048_1400x0_80_0_0_7c95f05928396716da86616474c7be44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), степанакерт, в мире