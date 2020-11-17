https://ria.ru/20201117/status-1585075972.html
Окончательный статус Карабаха еще не урегулирован, заявил Путин
Окончательный статус Карабаха еще не урегулирован, заявил Путин
Окончательный статус Карабаха не урегулирован, Москва сохраняет статус-кво, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T20:08
2020-11-17T20:08
2020-11-17T22:02
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Окончательный статус Карабаха не урегулирован, Москва сохраняет статус-кво, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24".На вопрос журналиста о том, существует ли проблема статуса Нагорного Карабаха, Путин ответил утвердительно."Да, такая проблема существует. Окончательный статус Карабаха не урегулирован, мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво на сегодняшний день, существующее положение", - сказал Путин."Что будет дальше - это предстоит решить в будущем, или будущим руководителям, будущим участникам этого процесса. Но, на мой взгляд, если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха", - добавил президент России.
https://ria.ru/20201117/karabakh-1585077862.html
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Путин прокомментировал вопрос статуса Нагорного Карабаха
Тема возвращения Азербайджану ряда районов обсуждалась длительное время, однако вопрос о передаче города Шуши не ставился никогда, он возник в ходе этого конфликта, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24".
2020-11-17T20:08
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