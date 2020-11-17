https://ria.ru/20201117/status-1585075972.html

Окончательный статус Карабаха еще не урегулирован, заявил Путин

Окончательный статус Карабаха еще не урегулирован, заявил Путин

Окончательный статус Карабаха не урегулирован, Москва сохраняет статус-кво, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T20:08

2020-11-17T20:08

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ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

владимир путин

москва

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Окончательный статус Карабаха не урегулирован, Москва сохраняет статус-кво, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24".На вопрос журналиста о том, существует ли проблема статуса Нагорного Карабаха, Путин ответил утвердительно."Да, такая проблема существует. Окончательный статус Карабаха не урегулирован, мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво на сегодняшний день, существующее положение", - сказал Путин."Что будет дальше - это предстоит решить в будущем, или будущим руководителям, будущим участникам этого процесса. Но, на мой взгляд, если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха", - добавил президент России.

https://ria.ru/20201117/karabakh-1585077862.html

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Путин прокомментировал вопрос статуса Нагорного Карабаха Тема возвращения Азербайджану ряда районов обсуждалась длительное время, однако вопрос о передаче города Шуши не ставился никогда, он возник в ходе этого конфликта, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24". 2020-11-17T20:08 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, нагорный карабах, владимир путин, москва, в мире