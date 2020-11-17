CША заявили о наличии разногласий с Турцией в ряде регионов

"Они (Помпео и Ле Дриан — ред.) много говорили о Нагорном Карабахе, Кавказе и также подробно о Турции и разных регионах, где у нас есть некоторые обеспокоенности и разногласия с турками. Это разные места по всему региону, от Восточного Средиземноморья до Ливии, Сирии и других мест", - сказал представитель госдепа журналистам. Брифинг проводился в Стамбуле на фоне визита Помпео в Турцию. Текст брифинга распространил госдеп.