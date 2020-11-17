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CША заявили о наличии разногласий с Турцией в ряде регионов
CША заявили о наличии разногласий с Турцией в ряде регионов
У США есть разногласия с Турцией по целому ряду регионов, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента по итогам переговоров госсекретаря Майка... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T01:20
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майк помпео
жан-ив ле дриан
турция
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. У США есть разногласия с Турцией по целому ряду регионов, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
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майк помпео, жан-ив ле дриан, турция, сша, в мире

CША заявили о наличии разногласий с Турцией в ряде регионов

01:20 17.11.2020 (обновлено: 05:34 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. У США есть разногласия с Турцией по целому ряду регионов, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Они (Помпео и Ле Дриан — ред.) много говорили о Нагорном Карабахе, Кавказе и также подробно о Турции и разных регионах, где у нас есть некоторые обеспокоенности и разногласия с турками. Это разные места по всему региону, от Восточного Средиземноморья до Ливии, Сирии и других мест", - сказал представитель госдепа журналистам. Брифинг проводился в Стамбуле на фоне визита Помпео в Турцию. Текст брифинга распространил госдеп.

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