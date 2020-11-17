CША заявили о наличии разногласий с Турцией в ряде регионов
01:20 17.11.2020 (обновлено: 05:34 17.11.2020)
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. У США есть разногласия с Турцией по целому ряду регионов, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
"Они (Помпео и Ле Дриан — ред.) много говорили о Нагорном Карабахе, Кавказе и также подробно о Турции и разных регионах, где у нас есть некоторые обеспокоенности и разногласия с турками. Это разные места по всему региону, от Восточного Средиземноморья до Ливии, Сирии и других мест", - сказал представитель госдепа журналистам. Брифинг проводился в Стамбуле на фоне визита Помпео в Турцию. Текст брифинга распространил госдеп.