https://ria.ru/20201117/sovfed-1584995012.html
Комитет Совфеда поддержал проект о формировании верхней палаты парламента
Комитет Совфеда поддержал проект о формировании верхней палаты парламента
Комитет Совета Федерации по регламенту поддержал во вторник на заседании законопроект, касающийся нового порядка формирования Совфеда. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:56
2020-11-17T13:56
2020-11-17T13:56
вячеслав тимченко
совет федерации рф
госдума рф
политика
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по регламенту поддержал во вторник на заседании законопроект, касающийся нового порядка формирования Совфеда.Госдума рассматривает этот документ во вторник в первом чтении.Согласно законопроекту, помимо сенаторов-представителей от регионов в Совфед теперь будут входить экс-президент РФ - пожизненно, а также не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно.В проекте уточняется порядок подачи экс-главой государства документов для получения статуса сенатора, назначения представителя президента в СФ на пожизненную квоту сенатора, а также требования к кандидатам в сенаторы: им сможет быть гражданин в возрасте от 30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно проживающий в России, не имеющий иностранного гражданства, вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории другого государства.Как отметил глава комитета Вячеслав Тимченко, ко второму чтению законопроекта сенаторы планируют внести ряд поправок, в частности, касающихся особенностей исчисления срока полномочий сенаторов в зависимости от органа, делегировавшего их.Также комитет Совфеда по регламенту поддержал законопроект о статусе сенатора и депутата, вводящий новое основание для досрочного прекращения полномочий парламентариев - это установление фактов, "свидетельствующих о несоблюдении требований, ограничений и запретов для лиц, претендующих на осуществление полномочий сенатора РФ, депутата ГД". Согласно действующей редакции закона, эта норма касается выявления фактов наличия иностранных счетов и вкладов. В предложенной редакции проекта это может касаться выявления иностранного гражданства или несоблюдение сенатором РФ – представителем региона требований к сроку проживания на территории субъекта России. -0-
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вячеслав тимченко, совет федерации рф, госдума рф, политика
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Комитет Совета Федерации
по регламенту поддержал во вторник на заседании законопроект, касающийся нового порядка формирования Совфеда.
Госдума
рассматривает этот документ во вторник в первом чтении.
Согласно законопроекту, помимо сенаторов-представителей от регионов в Совфед теперь будут входить экс-президент РФ - пожизненно, а также не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно.
В проекте уточняется порядок подачи экс-главой государства документов для получения статуса сенатора, назначения представителя президента в СФ на пожизненную квоту сенатора, а также требования к кандидатам в сенаторы: им сможет быть гражданин в возрасте от 30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно проживающий в России, не имеющий иностранного гражданства, вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории другого государства.
Как отметил глава комитета Вячеслав Тимченко
, ко второму чтению законопроекта сенаторы планируют внести ряд поправок, в частности, касающихся особенностей исчисления срока полномочий сенаторов в зависимости от органа, делегировавшего их.
Также комитет Совфеда по регламенту поддержал законопроект о статусе сенатора и депутата, вводящий новое основание для досрочного прекращения полномочий парламентариев - это установление фактов, "свидетельствующих о несоблюдении требований, ограничений и запретов для лиц, претендующих на осуществление полномочий сенатора РФ, депутата ГД". Согласно действующей редакции закона, эта норма касается выявления фактов наличия иностранных счетов и вкладов. В предложенной редакции проекта это может касаться выявления иностранного гражданства или несоблюдение сенатором РФ – представителем региона требований к сроку проживания на территории субъекта России. -0-