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В Минпросвещения рассказали о работе школ в период пандемии
В Минпросвещения рассказали о работе школ в период пандемии
Более 70% российских школ продолжают работать полностью в очном формате, сообщается в Telegram-канале Минпросвещения "Большая перемена РФ". РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:48
2020-11-17T15:55
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Более 70% российских школ продолжают работать полностью в очном формате, сообщается в Telegram-канале Минпросвещения "Большая перемена РФ".Отмечается, что, по последним данным ситуационного центра министерства просвещения, количество школ, закрытых на карантин в связи с эпидемиологической ситуацией, уменьшилось по сравнению с прошлым месяцем до 33 - это порядка 0,08% от всех школ страны."Полностью в очной форме продолжают работу более 70% школ страны, в подавляющем большинстве остальных школ применяется смешанный формат очного обучения и обучения с использованием дистанционных (технологий). Как правило, это перевод на дистанционное обучение только определенных классов", - говорится в сообщении.
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество

В Минпросвещения рассказали о работе школ в период пандемии

15:48 17.11.2020 (обновлено: 15:55 17.11.2020)
 
© Павел ЛисицынУченики в классе
Ученики в классе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Более 70% российских школ продолжают работать полностью в очном формате, сообщается в Telegram-канале Минпросвещения "Большая перемена РФ".
Отмечается, что, по последним данным ситуационного центра министерства просвещения, количество школ, закрытых на карантин в связи с эпидемиологической ситуацией, уменьшилось по сравнению с прошлым месяцем до 33 - это порядка 0,08% от всех школ страны.
"Полностью в очной форме продолжают работу более 70% школ страны, в подавляющем большинстве остальных школ применяется смешанный формат очного обучения и обучения с использованием дистанционных (технологий). Как правило, это перевод на дистанционное обучение только определенных классов", - говорится в сообщении.
Дистанционное обучение школьников - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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