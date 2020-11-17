https://ria.ru/20201117/shkoly-1585019415.html
В Минпросвещения рассказали о работе школ в период пандемии
В Минпросвещения рассказали о работе школ в период пандемии
Более 70% российских школ продолжают работать полностью в очном формате, сообщается в Telegram-канале Минпросвещения "Большая перемена РФ". РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:48
2020-11-17T15:48
2020-11-17T15:55
социальный навигатор
сн_образование
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579797105_0:0:1500:845_1400x0_80_0_0_91535416f6d16eed1f6637ae39103c67.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Более 70% российских школ продолжают работать полностью в очном формате, сообщается в Telegram-канале Минпросвещения "Большая перемена РФ".Отмечается, что, по последним данным ситуационного центра министерства просвещения, количество школ, закрытых на карантин в связи с эпидемиологической ситуацией, уменьшилось по сравнению с прошлым месяцем до 33 - это порядка 0,08% от всех школ страны."Полностью в очной форме продолжают работу более 70% школ страны, в подавляющем большинстве остальных школ применяется смешанный формат очного обучения и обучения с использованием дистанционных (технологий). Как правило, это перевод на дистанционное обучение только определенных классов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201117/distantsionka-1584965153.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579797105_151:0:1500:1012_1400x0_80_0_0_42ff66eea68219c82da10af9ce75d715.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество