https://ria.ru/20201117/shkoly-1585019415.html

В Минпросвещения рассказали о работе школ в период пандемии

В Минпросвещения рассказали о работе школ в период пандемии

Более 70% российских школ продолжают работать полностью в очном формате, сообщается в Telegram-канале Минпросвещения "Большая перемена РФ". РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T15:48

2020-11-17T15:48

2020-11-17T15:55

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Более 70% российских школ продолжают работать полностью в очном формате, сообщается в Telegram-канале Минпросвещения "Большая перемена РФ".Отмечается, что, по последним данным ситуационного центра министерства просвещения, количество школ, закрытых на карантин в связи с эпидемиологической ситуацией, уменьшилось по сравнению с прошлым месяцем до 33 - это порядка 0,08% от всех школ страны."Полностью в очной форме продолжают работу более 70% школ страны, в подавляющем большинстве остальных школ применяется смешанный формат очного обучения и обучения с использованием дистанционных (технологий). Как правило, это перевод на дистанционное обучение только определенных классов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201117/distantsionka-1584965153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество