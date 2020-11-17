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Собянин продлил дистанционное обучение в школах
Собянин продлил дистанционное обучение в школах
Мэрия Москвы продлила дистанционное обучение для учащихся 6-11-х классов до 6 декабря. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T11:54
2020-11-17T11:54
2020-11-17T12:52
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Мэрия Москвы продлила дистанционное обучение для учащихся 6-11-х классов до 6 декабря. "Я уверен, что эта мера спасет здоровье и жизнь многих москвичей, в том числе ваших родных и близких", — говорится в записи, опубликованной в блоге мэра Сергея Собянина.В мэрии отметили, что количество заболевших старшеклассников в течение месяца держится на уровне 1,5-2,2 тысячи случаев в неделю. Также стабилизировался показатель заболеваемости в старшей возрастной группе — пять-шесть тысяч случаев еженедельно.Эти два фактора, как считают московские власти, указывают на эффективность "дистанционки" для профилактики COVID-19.В Москве за сутки выявили 5882 заболевших. Это на 478 меньше, чем накануне. По данным оперштаба за сутки, в 15,7 процента случаев носителями вируса оказывались дети. Больше всего заразившихся — 40,9 процента — в возрастной группе от 18 до 45 лет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584966263.html
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сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Мэрия Москвы
продлила дистанционное обучение для учащихся 6-11-х классов до 6 декабря.
"Я уверен, что эта мера спасет здоровье и жизнь многих москвичей, в том числе ваших родных и близких", — говорится в записи
, опубликованной в блоге мэра Сергея Собянина
.
В мэрии отметили, что количество заболевших старшеклассников в течение месяца держится на уровне 1,5-2,2 тысячи случаев в неделю.
Также стабилизировался показатель заболеваемости в старшей возрастной группе — пять-шесть тысяч случаев еженедельно.
Эти два фактора, как считают московские власти, указывают на эффективность "дистанционки" для профилактики COVID-19.
В Москве за сутки выявили 5882 заболевших. Это на 478 меньше, чем накануне.
По данным оперштаба за сутки, в 15,7 процента случаев носителями вируса оказывались дети. Больше всего заразившихся — 40,9 процента — в возрастной группе от 18 до 45 лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.