https://ria.ru/20201117/roman-viktyuk-1585048740.html

Театр Виктюка проводит своего руководителя последним "Танго"

Театр Виктюка проводит своего руководителя последним "Танго"

Ушел из жизни Роман Виктюк. Ему было 84 года. По предварительной информации, причиной смерти прославленного режиссера стал инсульт. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T18:02

2020-11-17T18:02

2020-11-17T18:37

культура

театр

роман виктюк

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Ушел из жизни Роман Виктюк. Ему было 84 года. По предварительной информации, причиной смерти прославленного режиссера стал инсульт.Ранее в пресс-службе театра сообщали, что Виктюк проходил лечение от коронавируса. Когда его состояние ухудшилось, режиссера перевели в реанимацию в военный госпиталь.В Театре Романа Виктюка с большой болью восприняли уход в мир иной своего учителя."Ушел наш Мастер – великий, непревзойденный режиссер, учитель, гений, глыба, волшебник, который, казалось бы, должен быть вечно. Потому что он из других галактик, из других миров, откуда приходят те, кто несут в мир только Свет, Любовь, Творчество, Смыслы", – говорится в публикации на странице театра в Instagram.Коллектив принял решение не отменять запланированный на сегодня спектакль "Танго". Он состоится "в его честь и его память". "Потому что для Романа Григорьевича не было ничего важнее его театра, Театра вообще", - говорится в сообщении.Место и время прощания с Романом Виктюком будут объявлены позже.

https://ria.ru/20201117/viktyuk-1585048091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, роман виктюк