Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201117/roman-viktyuk-1585048740.html
Театр Виктюка проводит своего руководителя последним "Танго"
Театр Виктюка проводит своего руководителя последним "Танго"
Ушел из жизни Роман Виктюк. Ему было 84 года. По предварительной информации, причиной смерти прославленного режиссера стал инсульт. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T18:02
2020-11-17T18:37
культура
театр
роман виктюк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585042566_0:59:3071:1787_1400x0_80_0_0_39932a9f3811bb8a6722bba8cc6c72d4.jpg
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Ушел из жизни Роман Виктюк. Ему было 84 года. По предварительной информации, причиной смерти прославленного режиссера стал инсульт.Ранее в пресс-службе театра сообщали, что Виктюк проходил лечение от коронавируса. Когда его состояние ухудшилось, режиссера перевели в реанимацию в военный госпиталь.В Театре Романа Виктюка с большой болью восприняли уход в мир иной своего учителя."Ушел наш Мастер – великий, непревзойденный режиссер, учитель, гений, глыба, волшебник, который, казалось бы, должен быть вечно. Потому что он из других галактик, из других миров, откуда приходят те, кто несут в мир только Свет, Любовь, Творчество, Смыслы", – говорится в публикации на странице театра в Instagram.Коллектив принял решение не отменять запланированный на сегодня спектакль "Танго". Он состоится "в его честь и его память". "Потому что для Романа Григорьевича не было ничего важнее его театра, Театра вообще", - говорится в сообщении.Место и время прощания с Романом Виктюком будут объявлены позже.
https://ria.ru/20201117/viktyuk-1585048091.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585042566_316:0:3047:2048_1400x0_80_0_0_41667d094e719f8af4bca8dc22617321.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
театр, роман виктюк

Театр Виктюка проводит своего руководителя последним "Танго"

18:02 17.11.2020 (обновлено: 18:37 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоман Виктюк
Роман Виктюк - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Ушел из жизни Роман Виктюк. Ему было 84 года. По предварительной информации, причиной смерти прославленного режиссера стал инсульт.
Ранее в пресс-службе театра сообщали, что Виктюк проходил лечение от коронавируса. Когда его состояние ухудшилось, режиссера перевели в реанимацию в военный госпиталь.
В Театре Романа Виктюка с большой болью восприняли уход в мир иной своего учителя.
"Ушел наш Мастер – великий, непревзойденный режиссер, учитель, гений, глыба, волшебник, который, казалось бы, должен быть вечно. Потому что он из других галактик, из других миров, откуда приходят те, кто несут в мир только Свет, Любовь, Творчество, Смыслы", – говорится в публикации на странице театра в Instagram.
Коллектив принял решение не отменять запланированный на сегодня спектакль "Танго". Он состоится "в его честь и его память". "Потому что для Романа Григорьевича не было ничего важнее его театра, Театра вообще", - говорится в сообщении.
Место и время прощания с Романом Виктюком будут объявлены позже.
Режиссер Роман Виктюк после спектакля Служанки, открывшего новый сезон на сцене Московского театра Романа Виктюка. - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 17:34Культура
В Москве могут увековечить память Виктюка
 
КультураТеатрРоман Виктюк
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:54СК опроверг слухи о задержании жены мэра Томска
10:54В МИД прокомментировали отказ Баку обсуждать статус Карабаха
10:54Чиновники рассказали, когда в Крыму планируется ввести курортный сбор
10:51Счетная палата сообщила об "аномалиях" в IT-расходах министерств
10:50На YouTube станет еще больше рекламы
10:49В МИД прокомментировали события в Армении после соглашения по Карабаху
10:48Нашелся владелец хранящихся на Байконуре кораблей "Буран"
10:43Матвиенко отвергла вероятность дефицита лекарств в России
10:42В МИД прокомментировали итоги выбора президента Молдавии
10:40Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об удаленной работе
10:40Клишас объяснил отправку миротворцев в Карабах без согласия Совфеда
10:38Косачев назвал договоренности по Карабаху личным успехом Путина
10:38Госдеп США направит Карабаху новую гуманитарную помощь
10:35Полиция возбудила дело на водителя, въехавшего в людей под Калининградом
10:33МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
10:28ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
10:28Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
10:26В аэропорту "Шереметьево" экстренно сел частный самолет
10:24В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
10:24Винокур задумался о смене профессии
Лента новостейМолния