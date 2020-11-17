Умер Роман Виктюк
17:20 17.11.2020 (обновлено: 18:27 17.11.2020)
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Москве на 85-м году жизни скончался театральный режиссер Роман Виктюк, сообщила РИА Новости его помощница Людмила Исакович.
Прощание с Виктюком пройдет в столице, а похоронят его во Львове, рядом с родителями.
© РИА Новости / Савельев / Перейти в фотобанкГлавный режиссер студенческого театра МГУ имени М.В. Ломоносова Роман Виктюк.
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Главный режиссер студенческого театра МГУ имени М.В. Ломоносова Роман Виктюк.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкРежиссер Роман Виктюк (слева) и исполнители главных ролей Елена Морозова (справа) и Николай Добрынин после окончания спектакля "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова в Театре Романа Виктюка.
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Режиссер Роман Виктюк (слева) и исполнители главных ролей Елена Морозова (справа) и Николай Добрынин после окончания спектакля "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова в Театре Романа Виктюка.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкТеатральный режиссер Роман Виктюк на репетиции спектакля "Полонез Огинского" по пьесе Николая Коляды.
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Театральный режиссер Роман Виктюк на репетиции спектакля "Полонез Огинского" по пьесе Николая Коляды.
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Театральный режиссер Роман Григорьевич Виктюк.
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Главный режиссер студенческого театра МГУ имени М.В. Ломоносова Роман Виктюк.
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Режиссер Роман Виктюк (слева) и исполнители главных ролей Елена Морозова (справа) и Николай Добрынин после окончания спектакля "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова в Театре Романа Виктюка.
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Театральный режиссер Роман Виктюк на репетиции спектакля "Полонез Огинского" по пьесе Николая Коляды.
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Театральный режиссер Роман Григорьевич Виктюк.
В конце октября народного артиста России и Украины госпитализировали в Бахрушинскую больницу с COVID-19. После того как состояние режиссера ухудшилось, его перевели в реанимацию. В последние недели состояние Виктюка оценивали как удовлетворительное, но врачи продолжали наблюдение.
Виктюк родился в 1936 году во Львове. В 1956-м окончил актерский факультет ГИТИСа, служил в театрах Львова, Вильнюса, Киева и Твери. В начале 70-х занимал пост ведущего режиссера в Русском драматическом театре Литовской ССР (Русский драматический театр Литвы). Затем ставил спектакли в московских театрах, а в 1990-м основал Театр Романа Виктюка.
Помимо этого, с 2001 по 2006 год был ведущим ночной программы "Поэтический театр Романа Виктюка" на телеканале ТВЦ и ток-шоу "Человек из ящика". Преподавал в эстрадно-цирковом училище, РАТИ — ГИТИС, Институте театрального искусства и Польском театре в Москве.
Вчера, 18:00Биография Романа Виктюка