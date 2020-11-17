https://ria.ru/20201117/viktyuk-1585043005.html

Умер Роман Виктюк

Умер Роман Виктюк

В Москве на 85-м году жизни скончался театральный режиссер Роман Виктюк, сообщила РИА Новости его помощница Людмила Исакович. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T17:20

2020-11-17T17:20

2020-11-17T18:27

умер роман виктюк

культура

роман виктюк

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Москве на 85-м году жизни скончался театральный режиссер Роман Виктюк, сообщила РИА Новости его помощница Людмила Исакович.Прощание с Виктюком пройдет в столице, а похоронят его во Львове, рядом с родителями.В конце октября народного артиста России и Украины госпитализировали в Бахрушинскую больницу с COVID-19. После того как состояние режиссера ухудшилось, его перевели в реанимацию. В последние недели состояние Виктюка оценивали как удовлетворительное, но врачи продолжали наблюдение.Виктюк родился в 1936 году во Львове. В 1956-м окончил актерский факультет ГИТИСа, служил в театрах Львова, Вильнюса, Киева и Твери. В начале 70-х занимал пост ведущего режиссера в Русском драматическом театре Литовской ССР (Русский драматический театр Литвы). Затем ставил спектакли в московских театрах, а в 1990-м основал Театр Романа Виктюка.Помимо этого, с 2001 по 2006 год был ведущим ночной программы "Поэтический театр Романа Виктюка" на телеканале ТВЦ и ток-шоу "Человек из ящика". Преподавал в эстрадно-цирковом училище, РАТИ — ГИТИС, Институте театрального искусства и Польском театре в Москве.

https://ria.ru/20201117/viktyuk-1585053786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер роман виктюк, роман виктюк