https://ria.ru/20201117/prichina-1585053489.html

Названа предварительная причина смерти Романа Виктюка

Названа предварительная причина смерти Романа Виктюка

Предварительной причиной смерти режиссера Романа Виктюка стал инсульт, сообщил "Пятый канал". РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T17:53

2020-11-17T17:53

2020-11-17T17:53

культура

умер роман виктюк

роман виктюк

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Названа причина смерти Романа Виктюка

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Предварительной причиной смерти режиссера Романа Виктюка стал инсульт, сообщил "Пятый канал".В октябре Виктюка госпитализировали в ГКБ имени братьев Бахрушиных с коронавирусом. После того как состояние режиссера ухудшилось, его перевели в реанимацию в военный госпиталь, где он скончался.По словам помощницы Виктюка Людмилы Исакович, он уже шел на поправку после болезни. Она добавила, что все случилось внезапно.Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. В 1956 году окончил актерский факультет ГИТИСа, работал ведущим режиссером в Русском драматическом театре в Вильнюсе, с середины 70-х ставил спектакли в театре имени Моссовета, МХАТе, "Сатириконе".С 1990-го года основал собственный театр. Также работал на телевидении.

https://ria.ru/20201117/viktyuk-1585048091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер роман виктюк, роман виктюк