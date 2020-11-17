https://ria.ru/20201117/prichina-1585053489.html
Названа предварительная причина смерти Романа Виктюка
Названа предварительная причина смерти Романа Виктюка
Предварительной причиной смерти режиссера Романа Виктюка стал инсульт, сообщил "Пятый канал". РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:53
2020-11-17T17:53
2020-11-17T17:53
культура
умер роман виктюк
роман виктюк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Названа причина смерти Романа Виктюка
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585041338_0:154:2773:1714_1400x0_80_0_0_a710d2e12cac21cff16685631d2593fe.jpg
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Предварительной причиной смерти режиссера Романа Виктюка стал инсульт, сообщил "Пятый канал".В октябре Виктюка госпитализировали в ГКБ имени братьев Бахрушиных с коронавирусом. После того как состояние режиссера ухудшилось, его перевели в реанимацию в военный госпиталь, где он скончался.По словам помощницы Виктюка Людмилы Исакович, он уже шел на поправку после болезни. Она добавила, что все случилось внезапно.Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. В 1956 году окончил актерский факультет ГИТИСа, работал ведущим режиссером в Русском драматическом театре в Вильнюсе, с середины 70-х ставил спектакли в театре имени Моссовета, МХАТе, "Сатириконе".С 1990-го года основал собственный театр. Также работал на телевидении.
https://ria.ru/20201117/viktyuk-1585048091.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585041338_42:0:2773:2048_1400x0_80_0_0_36bfc6c9895b60e4d5bfb619de4eda6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер роман виктюк, роман виктюк