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Названа предварительная причина смерти Романа Виктюка
Названа предварительная причина смерти Романа Виктюка
Предварительной причиной смерти режиссера Романа Виктюка стал инсульт, сообщил "Пятый канал". РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:53
2020-11-17T17:53
культура
умер роман виктюк
роман виктюк
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Названа причина смерти Романа Виктюка
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Предварительной причиной смерти режиссера Романа Виктюка стал инсульт, сообщил "Пятый канал".В октябре Виктюка госпитализировали в ГКБ имени братьев Бахрушиных с коронавирусом. После того как состояние режиссера ухудшилось, его перевели в реанимацию в военный госпиталь, где он скончался.По словам помощницы Виктюка Людмилы Исакович, он уже шел на поправку после болезни. Она добавила, что все случилось внезапно.Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. В 1956 году окончил актерский факультет ГИТИСа, работал ведущим режиссером в Русском драматическом театре в Вильнюсе, с середины 70-х ставил спектакли в театре имени Моссовета, МХАТе, "Сатириконе".С 1990-го года основал собственный театр. Также работал на телевидении.
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умер роман виктюк, роман виктюк

Названа предварительная причина смерти Романа Виктюка

17:53 17.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРоман Виктюк
Роман Виктюк - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Предварительной причиной смерти режиссера Романа Виктюка стал инсульт, сообщил "Пятый канал".
В октябре Виктюка госпитализировали в ГКБ имени братьев Бахрушиных с коронавирусом. После того как состояние режиссера ухудшилось, его перевели в реанимацию в военный госпиталь, где он скончался.
По словам помощницы Виктюка Людмилы Исакович, он уже шел на поправку после болезни. Она добавила, что все случилось внезапно.
Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. В 1956 году окончил актерский факультет ГИТИСа, работал ведущим режиссером в Русском драматическом театре в Вильнюсе, с середины 70-х ставил спектакли в театре имени Моссовета, МХАТе, "Сатириконе".
С 1990-го года основал собственный театр. Также работал на телевидении.
Режиссер Роман Виктюк после спектакля Служанки, открывшего новый сезон на сцене Московского театра Романа Виктюка. - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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