https://ria.ru/20201117/rogozin-1584920612.html

Рогозину готовы помочь найти контакты владельцев "Бурана"

Рогозину готовы помочь найти контакты владельцев "Бурана"

Создатель сайта и книги о "Буране" Вадим Лукашевич поддержал идею главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о возвращении в Россию второго корабля серии "Буран" с... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T00:21

2020-11-17T00:21

2020-11-17T00:21

россия

космос - риа наука

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Создатель сайта и книги о "Буране" Вадим Лукашевич поддержал идею главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о возвращении в Россию второго корабля серии "Буран" с Байконура и готов помочь найти контакты его владельцев, сообщил он РИА Новости.Ранее Рогозин рассказал в Twitter, что хотел купить "Буран", но не смог найти владельца в Казахстане, где хранится корабль.Лукашевич - историк отечественной космонавтики, автор книги о "Буране" и других крылатых аппаратах "Космические крылья", создатель сайта buran.ru."Я думаю, что найти владельца не сложно. Я не могу дать телефон конкретного владельца, в последнее время владельцы корабля могли смениться, но дам контакты последнего человека, который с владельцами разговаривал", - сказал Лукашевич.Он напомнил, что в отличие от "Бурана, все американские шаттлы стоят в музеях Америки как национальное достояние. "Если мы говорим о патриотизме, то это правильно - вернуть "Буран" на родину", - сказал эксперт.По его словам, о стоимости покупки корабля говорить преждевременно, поскольку цену устанавливает казахстанская сторона, определить можно только стоимость доставки. "Есть габариты, есть вес. Есть транспортные компании для перевозки негабаритного груза. Это можно посчитать. А вот сколько он стоит сам по себе? Его цена нулевая, потому что он никак не используется и ничего не приносит", - сказал Лукашевич."Но если его куда-то перевезти в музей, то этот экспонат может приносить прибыль, он может представлять интерес", - добавил эксперт.По его словам, в свое время немецкие специалисты из технического музея Шпайера вели переговоры с владельцами "Бурана" о покупке его за 6 миллионов евро без учёта транспортировки, а в 2019 году к Лукашевичу обращались представители парка "Патриот", чтобы тот помог найти владельцев "Бурана" для перевозки того на демонстрационную площадку парка, однако до переговоров о цене дело не дошло, поскольку казахстанские власти решили установить "Буран" в парке в Нур-Султане, рассказал собеседник агентства.Он считает, что любая транспортировка для простоявшего 30 лет без соответствующего обслуживания корабля может стать критической.По словам эксперта, сейчас состояние корабля удручающее, поскольку любой желающий может залезть в корпус, где без охраны и необходимых условий хранится "Буран".Он отметил, что данный экземпляр кораблей серии "Буран" имеет коллекционную и историческую ценность.

https://ria.ru/20201115/zarplata-1584750336.html

https://ria.ru/20201110/rogozin-1583986671.html

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россия, космос - риа наука, дмитрий рогозин