https://ria.ru/20201117/rogozin-1584920612.html
Рогозину готовы помочь найти контакты владельцев "Бурана"
Рогозину готовы помочь найти контакты владельцев "Бурана"
Создатель сайта и книги о "Буране" Вадим Лукашевич поддержал идею главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о возвращении в Россию второго корабля серии "Буран" с... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T00:21
2020-11-17T00:21
2020-11-17T00:21
россия
космос - риа наука
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Создатель сайта и книги о "Буране" Вадим Лукашевич поддержал идею главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о возвращении в Россию второго корабля серии "Буран" с Байконура и готов помочь найти контакты его владельцев, сообщил он РИА Новости.Ранее Рогозин рассказал в Twitter, что хотел купить "Буран", но не смог найти владельца в Казахстане, где хранится корабль.Лукашевич - историк отечественной космонавтики, автор книги о "Буране" и других крылатых аппаратах "Космические крылья", создатель сайта buran.ru."Я думаю, что найти владельца не сложно. Я не могу дать телефон конкретного владельца, в последнее время владельцы корабля могли смениться, но дам контакты последнего человека, который с владельцами разговаривал", - сказал Лукашевич.Он напомнил, что в отличие от "Бурана, все американские шаттлы стоят в музеях Америки как национальное достояние. "Если мы говорим о патриотизме, то это правильно - вернуть "Буран" на родину", - сказал эксперт.По его словам, о стоимости покупки корабля говорить преждевременно, поскольку цену устанавливает казахстанская сторона, определить можно только стоимость доставки. "Есть габариты, есть вес. Есть транспортные компании для перевозки негабаритного груза. Это можно посчитать. А вот сколько он стоит сам по себе? Его цена нулевая, потому что он никак не используется и ничего не приносит", - сказал Лукашевич."Но если его куда-то перевезти в музей, то этот экспонат может приносить прибыль, он может представлять интерес", - добавил эксперт.По его словам, в свое время немецкие специалисты из технического музея Шпайера вели переговоры с владельцами "Бурана" о покупке его за 6 миллионов евро без учёта транспортировки, а в 2019 году к Лукашевичу обращались представители парка "Патриот", чтобы тот помог найти владельцев "Бурана" для перевозки того на демонстрационную площадку парка, однако до переговоров о цене дело не дошло, поскольку казахстанские власти решили установить "Буран" в парке в Нур-Султане, рассказал собеседник агентства.Он считает, что любая транспортировка для простоявшего 30 лет без соответствующего обслуживания корабля может стать критической.По словам эксперта, сейчас состояние корабля удручающее, поскольку любой желающий может залезть в корпус, где без охраны и необходимых условий хранится "Буран".Он отметил, что данный экземпляр кораблей серии "Буран" имеет коллекционную и историческую ценность.
https://ria.ru/20201115/zarplata-1584750336.html
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россия, космос - риа наука, дмитрий рогозин
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Создатель сайта и книги о "Буране" Вадим Лукашевич поддержал идею главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина
о возвращении в Россию
второго корабля серии "Буран" с Байконура и готов помочь найти контакты его владельцев, сообщил он РИА Новости.
Ранее Рогозин рассказал в Twitter, что хотел купить "Буран", но не смог найти владельца в Казахстане
, где хранится корабль.
"Это хорошая идея сама по себе - вернуть, восстановить и под какой-то навес поставить, допустим, на тот же самый ВДНХ", - сказал эксперт.
Лукашевич - историк отечественной космонавтики, автор книги о "Буране" и других крылатых аппаратах "Космические крылья", создатель сайта buran.ru
.
"Я думаю, что найти владельца не сложно. Я не могу дать телефон конкретного владельца, в последнее время владельцы корабля могли смениться, но дам контакты последнего человека, который с владельцами разговаривал", - сказал Лукашевич.
Он напомнил, что в отличие от "Бурана, все американские шаттлы стоят в музеях Америки как национальное достояние. "Если мы говорим о патриотизме, то это правильно - вернуть "Буран" на родину", - сказал эксперт.
По его словам, о стоимости покупки корабля говорить преждевременно, поскольку цену устанавливает казахстанская сторона, определить можно только стоимость доставки. "Есть габариты, есть вес. Есть транспортные компании для перевозки негабаритного груза. Это можно посчитать. А вот сколько он стоит сам по себе? Его цена нулевая, потому что он никак не используется и ничего не приносит", - сказал Лукашевич.
"Но если его куда-то перевезти в музей, то этот экспонат может приносить прибыль, он может представлять интерес", - добавил эксперт.
По его словам, в свое время немецкие специалисты из технического музея Шпайера вели переговоры с владельцами "Бурана" о покупке его за 6 миллионов евро без учёта транспортировки, а в 2019 году к Лукашевичу обращались представители парка "Патриот
", чтобы тот помог найти владельцев "Бурана" для перевозки того на демонстрационную площадку парка, однако до переговоров о цене дело не дошло, поскольку казахстанские власти решили установить "Буран" в парке в Нур-Султане
, рассказал собеседник агентства.
Он считает, что любая транспортировка для простоявшего 30 лет без соответствующего обслуживания корабля может стать критической.
По словам эксперта, сейчас состояние корабля удручающее, поскольку любой желающий может залезть в корпус, где без охраны и необходимых условий хранится "Буран".
"Фактически корабль сейчас в убитом состоянии. Когда его передавали казахской стороне, он был в состоянии готовности к полету на 95%. Все оборудование, все системы стояли. А потом возникли фотографии, на которых видно, как все разворовывается. Там сталкеры, там любители цветных металлов и микросхем. Его раздолбали и снаружи и внутри. Такое хранение, точнее отсутствие хранения его просто убивает. Сейчас это каркас остался. Все стекла побиты. Это как надо бить трехслойные иллюминаторы, которые противометеорные, чтобы их разбить? Это фактически оптическая броня, но она вся разбита. Там то ли бомжи внутри костры жгли, то ли еще кто-то", - рассказал Лукашевич.
Он отметил, что данный экземпляр кораблей серии "Буран" имеет коллекционную и историческую ценность.