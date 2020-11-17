https://ria.ru/20201117/rezident-1585043810.html

ППГХО имени Славского стало первым резидентом ТОР "Краснокаменск"

ППГХО имени Славского стало первым резидентом ТОР "Краснокаменск"

Крупнейшее уранодобывающее предприятие России "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Славского" (ППГХО, входит в урановый холдинг... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T17:29

2020-11-17T17:29

2020-11-17T17:29

забайкальский край

александр осипов

приаргунское производственное горно-химическое объединение

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

забайкальский край

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ЧИТА, 17 ноя — РИА Новости. Крупнейшее уранодобывающее предприятие России "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Славского" (ППГХО, входит в урановый холдинг госкорпорации "Росатом") стало первым резидентом новой территории опережающего развития (ТОР) "Краснокаменск" в Забайкалье, сообщает пресс-служба правительства края.Соглашение об этом подписано во вторник в присутствии вице-премьера РФ, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора Забайкальского края Александра Осипова. В рамках проекта инвестор построит рудник №6. Промкомплекс, планируемый к запуску в 2026 году, будет ежегодно выпускать до 2,5 тыcяч тонн закиси-окиси урана. Как сообщил на церемонии подписания соглашения заместитель генерального директора Уранового холдинга "АРМЗ" по стратегии Александр Бурутин, к настоящему времени сооружены объекты инфраструктуры, необходимые для строительства рудника № 6. Идет подготовка к пробному пуску очистных сооружений шахтных вод, способных обеспечить очистку 1500 кубометров воды в час. На площадке рудника построены дороги, производится благоустройство территории. Параллельно ведётся строительство надшахтных комплексов.На возведение объектов инфраструктуры выделена субсидия из федерального бюджета в размере 2,8 миллиарда рублей. Кроме того, для финансирования строительства производственных объектов в рамках инвестпроекта выделяются средства по линии Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) общим объемом до 5 миллиардов рублей. Ранее проект был поддержан Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).Как сообщил на церемонии заместитель генерального директора по резидентской политике и информационным технологиям Корпорации развития Дальнего Востока Николай Запрягаев, по соглашению об инвестиционной деятельности ППГХО обязуется инвестировать в реализацию проекта 10,2 миллиарда рублей и трудоустроить 906 специалистов."Со своей стороны, управляющая компания, работая вместе с Минвостокразвития России, институтами развития Дальнего Востока и Арктики, местной властью, будет комплексно сопровождать проект, оказывая ему необходимую поддержку и предоставляя широкий набор услуги и сервисов", -приводятся в сообщении слова Запрягаева.Как отмети ли в пресс-службе, эксплуатационные запасы Аргунского и Жерлового месторождений Стрельцовского рудного поля составляют около 40 тысяч тонн урана (35% от общего размера запасов ППГХО). Среднее содержание стратегического металла в них выше, чем на действующих рудниках.Приаргунское производственное горно-химическое объединение — градообразующее предприятие города Краснокаменска, крупнейшее в России и одно из крупнейших уранодобывающих предприятий в мире, самое большое многопрофильное горнодобывающее предприятие Забайкальского края. Ведет добычу урана шахтным способом на 16 урановых и молибден-урановых месторождениях Стрельцовского рудного поля (разведанные запасы — 244 тысяч тонн). ППГХО занимает первое место в России и пятое в мире по добыче урана.

https://ria.ru/20201110/zabaykale-1583899522.html

забайкальский край

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александр осипов, приаргунское производственное горно-химическое объединение, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", забайкальский край