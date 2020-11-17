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Путин заявил об упущенной возможности остановить бои в Карабахе в октябре

Путин заявил об упущенной возможности остановить бои в Карабахе в октябре

Президент России Владимир Путин сообщил, что 19-20 октября была практически достигнута договоренность о прекращении боев в Нагорном Карабахе, но тогда "не... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T20:56

2020-11-17T20:56

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ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что 19-20 октября была практически достигнута договоренность о прекращении боев в Нагорном Карабахе, но тогда "не сложилось"."Я уже сказал, что 19-20 числа у меня была серия телефонных переговоров и с президентом Алиевым, и с премьером Пашиняном. И в целом, как мне казалось, мы уже почти достигли договоренности о прекращении боевых действий. Но не сложилось, не срослось, к сожалению", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

нагорный карабах

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Путин пояснил, почему бои в Карабахе не удалось остановить в октябре Президент России Владимир Путин заявил, что в октябре убедил азербайджанского лидера Ильхама Алиева прекратить боевые действия в Карабахе при условии возвращения беженцев в город Шуши, однако Армения выступила против. 2020-11-17T20:56 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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