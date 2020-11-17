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Путин заявил об упущенной возможности остановить бои в Карабахе в октябре
Путин заявил об упущенной возможности остановить бои в Карабахе в октябре
Президент России Владимир Путин сообщил, что 19-20 октября была практически достигнута договоренность о прекращении боев в Нагорном Карабахе, но тогда "не... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T20:56
2020-11-17T20:56
2020-11-18T02:58
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что 19-20 октября была практически достигнута договоренность о прекращении боев в Нагорном Карабахе, но тогда "не сложилось"."Я уже сказал, что 19-20 числа у меня была серия телефонных переговоров и с президентом Алиевым, и с премьером Пашиняном. И в целом, как мне казалось, мы уже почти достигли договоренности о прекращении боевых действий. Но не сложилось, не срослось, к сожалению", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
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Путин пояснил, почему бои в Карабахе не удалось остановить в октябре
Президент России Владимир Путин заявил, что в октябре убедил азербайджанского лидера Ильхама Алиева прекратить боевые действия в Карабахе при условии возвращения беженцев в город Шуши, однако Армения выступила против.
2020-11-17T20:56
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видео, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, в мире