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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/putin-1585082221.html
Путин заявил об упущенной возможности остановить бои в Карабахе в октябре
Путин заявил об упущенной возможности остановить бои в Карабахе в октябре
Президент России Владимир Путин сообщил, что 19-20 октября была практически достигнута договоренность о прекращении боев в Нагорном Карабахе, но тогда "не... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T20:56
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ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что 19-20 октября была практически достигнута договоренность о прекращении боев в Нагорном Карабахе, но тогда "не сложилось"."Я уже сказал, что 19-20 числа у меня была серия телефонных переговоров и с президентом Алиевым, и с премьером Пашиняном. И в целом, как мне казалось, мы уже почти достигли договоренности о прекращении боевых действий. Но не сложилось, не срослось, к сожалению", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
нагорный карабах
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Путин пояснил, почему бои в Карабахе не удалось остановить в октябре
Президент России Владимир Путин заявил, что в октябре убедил азербайджанского лидера Ильхама Алиева прекратить боевые действия в Карабахе при условии возвращения беженцев в город Шуши, однако Армения выступила против.
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видео, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, в мире
Путин заявил об упущенной возможности остановить бои в Карабахе в октябре
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что 19-20 октября была практически достигнута договоренность о прекращении боев в Нагорном Карабахе, но тогда "не сложилось".
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Путин заявил об упущенной возможности остановить бои в Карабахе в октябре

20:56 17.11.2020 (обновлено: 02:58 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что 19-20 октября была практически достигнута договоренность о прекращении боев в Нагорном Карабахе, но тогда "не сложилось".
"Я уже сказал, что 19-20 числа у меня была серия телефонных переговоров и с президентом Алиевым, и с премьером Пашиняном. И в целом, как мне казалось, мы уже почти достигли договоренности о прекращении боевых действий. Но не сложилось, не срослось, к сожалению", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахИльхам АлиевВладимир ПутинВ мире
 
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