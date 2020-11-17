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https://ria.ru/20201117/plesetsk-1584964356.html
Шойгу проверил в Плесецке подготовку к пуску ракеты "Союз-2"
Шойгу проверил в Плесецке подготовку к пуску ракеты "Союз-2"
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил в Плесецке подготовку к пуску ракеты-носителя "Союз-2" с блоком спутников, который состоится 24 ноября,... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:01
2020-11-17T12:01
риа наука
плесецк (космодром)
космос - риа наука
союз
сергей шойгу
сергей суровикин
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ПЛЕСЕЦК (Архангельская обл.), 17 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил в Плесецке подготовку к пуску ракеты-носителя "Союз-2" с блоком спутников, который состоится 24 ноября, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с выводом на орбиту блока космических аппаратов состоится 24 ноября, в настоящее время боевой расчет Минобороны России завершает технологические операции по подготовке ракеты-носителя к вывозу на стартовый комплекс", - доложил министру главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Сергей Суровикин.Ранее представитель компании-оператора "Спутниковая система "Гонец" сообщил РИА Новости, что на 24 ноября намечен второй в году запуск с космодрома в Плесецке трех спутников связи "Гонец-М". В будущем их планируется запускать "Союзами-2" с космодрома Восточный.Трехступенчатая ракета-носитель среднего класса "Союз-2" позволяет выводить космические аппараты на околоземные орбиты различных высот. Первый пуск ракеты данного типа с космодрома Плесецк состоялся в ноябре 2004 года.Низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Штатная группировка системы включает 12 спутников - по три аппарата в четырёх орбитальных плоскостях.
https://ria.ru/20201031/angara-1582397399.html
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плесецк (космодром), космос - риа наука, союз, сергей шойгу, сергей суровикин

Шойгу проверил в Плесецке подготовку к пуску ракеты "Союз-2"

12:01 17.11.2020
 
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ПЛЕСЕЦК (Архангельская обл.), 17 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил в Плесецке подготовку к пуску ракеты-носителя "Союз-2" с блоком спутников, который состоится 24 ноября, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с выводом на орбиту блока космических аппаратов состоится 24 ноября, в настоящее время боевой расчет Минобороны России завершает технологические операции по подготовке ракеты-носителя к вывозу на стартовый комплекс", - доложил министру главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Сергей Суровикин.
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
31 октября, 01:05
Источник назвал дату старта второй тяжелой ракеты "Ангара" с Плесецка
Ранее представитель компании-оператора "Спутниковая система "Гонец" сообщил РИА Новости, что на 24 ноября намечен второй в году запуск с космодрома в Плесецке трех спутников связи "Гонец-М". В будущем их планируется запускать "Союзами-2" с космодрома Восточный.
Трехступенчатая ракета-носитель среднего класса "Союз-2" позволяет выводить космические аппараты на околоземные орбиты различных высот. Первый пуск ракеты данного типа с космодрома Плесецк состоялся в ноябре 2004 года.
Низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Штатная группировка системы включает 12 спутников - по три аппарата в четырёх орбитальных плоскостях.
Пуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 22:27Хочу стать космонавтом
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РИА НаукаПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаСоюзСергей ШойгуСергей Суровикин
 
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