https://ria.ru/20201117/plesetsk-1584964356.html

Шойгу проверил в Плесецке подготовку к пуску ракеты "Союз-2"

Шойгу проверил в Плесецке подготовку к пуску ракеты "Союз-2"

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил в Плесецке подготовку к пуску ракеты-носителя "Союз-2" с блоком спутников, который состоится 24 ноября,... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T12:01

2020-11-17T12:01

2020-11-17T12:01

риа наука

плесецк (космодром)

космос - риа наука

союз

сергей шойгу

сергей суровикин

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ПЛЕСЕЦК (Архангельская обл.), 17 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил в Плесецке подготовку к пуску ракеты-носителя "Союз-2" с блоком спутников, который состоится 24 ноября, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с выводом на орбиту блока космических аппаратов состоится 24 ноября, в настоящее время боевой расчет Минобороны России завершает технологические операции по подготовке ракеты-носителя к вывозу на стартовый комплекс", - доложил министру главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Сергей Суровикин.Ранее представитель компании-оператора "Спутниковая система "Гонец" сообщил РИА Новости, что на 24 ноября намечен второй в году запуск с космодрома в Плесецке трех спутников связи "Гонец-М". В будущем их планируется запускать "Союзами-2" с космодрома Восточный.Трехступенчатая ракета-носитель среднего класса "Союз-2" позволяет выводить космические аппараты на околоземные орбиты различных высот. Первый пуск ракеты данного типа с космодрома Плесецк состоялся в ноябре 2004 года.Низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Штатная группировка системы включает 12 спутников - по три аппарата в четырёх орбитальных плоскостях.

https://ria.ru/20201031/angara-1582397399.html

https://ria.ru/20201025/glonass-1581495021.html

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плесецк (космодром), космос - риа наука, союз, сергей шойгу, сергей суровикин