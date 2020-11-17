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https://ria.ru/20201117/peskov-1584978715.html
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о выплатах военным в Карабахе
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о выплатах военным в Карабахе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о том, получат ли российские военные, которые были направлены в Карабах, статус участников... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:56
2020-11-17T12:56
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
дмитрий песков
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о том, получат ли российские военные, которые были направлены в Карабах, статус участников боевых действий и положены ли им дополнительные выплаты, в Минобороны."Не могу сказать, я не могу ответить на этот вопрос. Я не видел никаких документов, которые это регулировали бы", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.Он подчеркнул, что уточнять это нужно в министерстве обороны. "Это не вопрос администрации президента", - заключил он.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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нагорный карабах
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Карабах: Вертолеты Ми-8 и Ми-24 прикрывают с воздуха колонны российских миротворцев
Карабах: Вертолеты Ми-8 и Ми-24 прикрывают с воздуха колонны российских миротворцев
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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, дмитрий песков, азербайджан, армения, в мире

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о выплатах военным в Карабахе

12:56 17.11.2020
 
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Sputnik / Давид Галстян
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о том, получат ли российские военные, которые были направлены в Карабах, статус участников боевых действий и положены ли им дополнительные выплаты, в Минобороны.
"Не могу сказать, я не могу ответить на этот вопрос. Я не видел никаких документов, которые это регулировали бы", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Карабах: Вертолеты Ми-8 и Ми-24 прикрывают с воздуха колонны российских миротворцев - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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В Ереван прибыли 22 самолета с российскими миротворцами
Он подчеркнул, что уточнять это нужно в министерстве обороны. "Это не вопрос администрации президента", - заключил он.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Никол ПашинянНагорный КарабахИльхам АлиевДмитрий ПесковАзербайджанАрменияВ мире
 
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