https://ria.ru/20201117/peskov-1584978715.html

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о выплатах военным в Карабахе

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о выплатах военным в Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о том, получат ли российские военные, которые были направлены в Карабах, статус участников... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T12:56

2020-11-17T12:56

2020-11-17T12:56

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

дмитрий песков

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о том, получат ли российские военные, которые были направлены в Карабах, статус участников боевых действий и положены ли им дополнительные выплаты, в Минобороны."Не могу сказать, я не могу ответить на этот вопрос. Я не видел никаких документов, которые это регулировали бы", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.Он подчеркнул, что уточнять это нужно в министерстве обороны. "Это не вопрос администрации президента", - заключил он.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201117/karabakh-1584953234.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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Карабах: Вертолеты Ми-8 и Ми-24 прикрывают с воздуха колонны российских миротворцев Карабах: Вертолеты Ми-8 и Ми-24 прикрывают с воздуха колонны российских миротворцев 2020-11-17T12:56 true PT0M45S

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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, дмитрий песков, азербайджан, армения, в мире