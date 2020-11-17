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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/peregovory-1585084086.html
Путин объяснил, почему проводить переговоры по Карабаху было невозможно
Путин объяснил, почему проводить переговоры по Карабаху было невозможно
Ситуация в Нагорном Карабахе до прекращения боев была критической, счет шел на часы, проводить переговоры в рамках минской группы ОБСЕ было невозможно, заявил... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T21:14
2020-11-17T21:14
ситуация в нагорном карабахе
обсе
владимир путин
степанакерт
ереван
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ситуация в Нагорном Карабахе до прекращения боев была критической, счет шел на часы, проводить переговоры в рамках минской группы ОБСЕ было невозможно, заявил президент России Владимир Путин.В интервью на телеканале "Россия 24" во вторник президент РФ сообщил, что 19-20 октября была практически достигнута договоренность о прекращении боев в Карабахе, однако тогда сделать этого не удалось."И ситуация начала складываться таким образом, в общем, произошло то, что и можно было предвидеть, а именно: вооруженные силы республики Азербайджан взяли под контроль Шушу. И, как абсолютно справедливо и по-честному, обращаясь к своему народу, сказал премьер-министр Пашинян, - он сказал, что ситуация сложилась критическая для армянской стороны. Счет шел на часы. Возможно было взятие и Степанакерта, и дальнейшее движение", - сказал Путин.По его словам, прекращение боевых действий в той ситуации было в интересах Еревана."Поэтому в этих условиях, и именно, если уж сказать прямо, в интересах армянской стороны было немедленно прекратить боевые действия. Где уж здесь проводить дополнительные консультации в рамках минской группы ОБСЕ. Ну, это просто нереалистично, а надо исходить из реалий, которые сложились на поле боя в данный момент времени. Мы так и сделали - в интересах как азербайджанского, так и армянского народов", - заявил он.
https://ria.ru/20201117/soglashenie-1585080107.html
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обсе, владимир путин, степанакерт, ереван, азербайджан, в мире

Путин объяснил, почему проводить переговоры по Карабаху было невозможно

21:14 17.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ситуация в Нагорном Карабахе до прекращения боев была критической, счет шел на часы, проводить переговоры в рамках минской группы ОБСЕ было невозможно, заявил президент России Владимир Путин.
В интервью на телеканале "Россия 24" во вторник президент РФ сообщил, что 19-20 октября была практически достигнута договоренность о прекращении боев в Карабахе, однако тогда сделать этого не удалось.
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"И ситуация начала складываться таким образом, в общем, произошло то, что и можно было предвидеть, а именно: вооруженные силы республики Азербайджан взяли под контроль Шушу. И, как абсолютно справедливо и по-честному, обращаясь к своему народу, сказал премьер-министр Пашинян, - он сказал, что ситуация сложилась критическая для армянской стороны. Счет шел на часы. Возможно было взятие и Степанакерта, и дальнейшее движение", - сказал Путин.
По его словам, прекращение боевых действий в той ситуации было в интересах Еревана.
"Поэтому в этих условиях, и именно, если уж сказать прямо, в интересах армянской стороны было немедленно прекратить боевые действия. Где уж здесь проводить дополнительные консультации в рамках минской группы ОБСЕ. Ну, это просто нереалистично, а надо исходить из реалий, которые сложились на поле боя в данный момент времени. Мы так и сделали - в интересах как азербайджанского, так и армянского народов", - заявил он.
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Ситуация в Нагорном КарабахеОБСЕВладимир ПутинСтепанакертЕреванАзербайджанВ мире
 
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