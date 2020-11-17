Путин объяснил, почему проводить переговоры по Карабаху было невозможно
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ситуация в Нагорном Карабахе до прекращения боев была критической, счет шел на часы, проводить переговоры в рамках минской группы ОБСЕ было невозможно, заявил президент России Владимир Путин.
В интервью на телеканале "Россия 24" во вторник президент РФ сообщил, что 19-20 октября была практически достигнута договоренность о прекращении боев в Карабахе, однако тогда сделать этого не удалось.
"И ситуация начала складываться таким образом, в общем, произошло то, что и можно было предвидеть, а именно: вооруженные силы республики Азербайджан взяли под контроль Шушу. И, как абсолютно справедливо и по-честному, обращаясь к своему народу, сказал премьер-министр Пашинян, - он сказал, что ситуация сложилась критическая для армянской стороны. Счет шел на часы. Возможно было взятие и Степанакерта, и дальнейшее движение", - сказал Путин.
По его словам, прекращение боевых действий в той ситуации было в интересах Еревана.
"Поэтому в этих условиях, и именно, если уж сказать прямо, в интересах армянской стороны было немедленно прекратить боевые действия. Где уж здесь проводить дополнительные консультации в рамках минской группы ОБСЕ. Ну, это просто нереалистично, а надо исходить из реалий, которые сложились на поле боя в данный момент времени. Мы так и сделали - в интересах как азербайджанского, так и армянского народов", - заявил он.