https://ria.ru/20201117/pedagogi-1585029036.html

В Совфеде предложили увольнять педагогов за разжигание розни

В Совфеде предложили увольнять педагогов за разжигание розни

В комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России предложили увольнять педагогов за разжигание социальной, расовой или религиозной розни. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T16:27

2020-11-17T16:27

2020-11-17T17:02

россия

совет федерации рф

андрей климов

общество

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России предложили увольнять педагогов за разжигание социальной, расовой или религиозной розни.Как сообщил глава комиссии Андрей Климов, закон об образовании предлагается дополнить понятием "просветительская деятельность". Это необходимо, чтобы регулировать ее, а также участие образовательных организаций в международном сотрудничестве.В Совфеде считают, что необходимо предусмотреть возможность увольнения преподавателей, если те будут использовать образовательную или просветительскую деятельность "для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции России".

https://sn.ria.ru/20201110/minprosvescheniya-1583952054.html

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2020

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россия, совет федерации рф, андрей климов, общество