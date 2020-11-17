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В Совфеде предложили увольнять педагогов за разжигание розни
В Совфеде предложили увольнять педагогов за разжигание розни
В комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России предложили увольнять педагогов за разжигание социальной, расовой или религиозной розни. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:27
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россия
совет федерации рф
андрей климов
общество
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России предложили увольнять педагогов за разжигание социальной, расовой или религиозной розни.Как сообщил глава комиссии Андрей Климов, закон об образовании предлагается дополнить понятием "просветительская деятельность". Это необходимо, чтобы регулировать ее, а также участие образовательных организаций в международном сотрудничестве.В Совфеде считают, что необходимо предусмотреть возможность увольнения преподавателей, если те будут использовать образовательную или просветительскую деятельность "для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции России".
https://sn.ria.ru/20201110/minprosvescheniya-1583952054.html
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россия, совет федерации рф, андрей климов, общество

В Совфеде предложили увольнять педагогов за разжигание розни

16:27 17.11.2020 (обновлено: 17:02 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПустая аудитория Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"
Пустая аудитория Национального исследовательского технологического университета МИСиС - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России предложили увольнять педагогов за разжигание социальной, расовой или религиозной розни.
Как сообщил глава комиссии Андрей Климов, закон об образовании предлагается дополнить понятием "просветительская деятельность". Это необходимо, чтобы регулировать ее, а также участие образовательных организаций в международном сотрудничестве.
В Совфеде считают, что необходимо предусмотреть возможность увольнения преподавателей, если те будут использовать образовательную или просветительскую деятельность "для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции России".
Заместитель министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 15:55
Басюк считает неэффективной нынешнюю систему методической помощи учителям
 
РоссияСовет Федерации РФАндрей КлимовОбщество
 
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