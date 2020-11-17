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Белоруссия понизила уровень участия в "Восточном партнерстве"
Белоруссия понизила уровень участия в "Восточном партнерстве"
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск понижает до экспертного уровень участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство". РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:00
2020-11-17T15:00
евросоюз
белоруссия
программа ес "восточное партнерство"
в мире
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МИНСК, 17 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск понижает до экспертного уровень участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство".Макей уточнил, что теперь на мероприятиях "Восточного партнерства" Минск будут представлять не руководители министерств, а их эксперты. А вопросы, касающиеся Белоруссии, скорее всего, будут обсуждать на уровне постоянного представителя республики при Евросоюзе, добавил он.Белорусские власти также отказались продолжать с Брюсселем диалог по правам человека. К такому решению пришли во время совещания по вопросам внешней политики, в котором участвовал Лукашенко."Мы никогда не отказывались от обсуждения чувствительных вопросов. Но сегодня мы видим, что эти вопросы абсолютно политизированы. Поэтому мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека", — добавил Макей."Восточное партнерство" — проект Евросоюза, направленный на углубление и укрепление отношений с шестью восточными соседями: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.В ноябре ЕС официально ввел пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко. Фигурантам списка запретят въезд на территорию Евросоюза, а также заморозят все имеющиеся в Евросоюзе активы. Брюссель считает Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов этого года против кандидатов от оппозиции и мирных манифестантов, а также за запугивание журналистов. Со своей стороны, Лукашенко заявил, что "не парится" по поводу санкций.Между тем 13 ноября Евросоюз в заявлении в связи с гибелью участника протестов Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции.
https://ria.ru/20201117/belorussiya-1584996971.html
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евросоюз, белоруссия, программа ес "восточное партнерство", в мире

Белоруссия понизила уровень участия в "Восточном партнерстве"

14:00 17.11.2020 (обновлено: 15:00 17.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники митинга в Минске с флагами Белоруссии
Участники митинга в Минске с флагами Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 17 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск понижает до экспертного уровень участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство".
"Мы предложили приостановить работу координационной группы "Беларусь — Евросоюз", в рамках которой обсуждались различные вопросы нашего взаимодействия. <...> Видим, что есть попытки политизировать ряд инфраструктурных, межрегиональных проектов в рамках этой инициативы", — цитирует главу ведомства агентство Sputnik Беларусь.
Макей уточнил, что теперь на мероприятиях "Восточного партнерства" Минск будут представлять не руководители министерств, а их эксперты. А вопросы, касающиеся Белоруссии, скорее всего, будут обсуждать на уровне постоянного представителя республики при Евросоюзе, добавил он.
Белорусские власти также отказались продолжать с Брюсселем диалог по правам человека. К такому решению пришли во время совещания по вопросам внешней политики, в котором участвовал Лукашенко.
"Мы никогда не отказывались от обсуждения чувствительных вопросов. Но сегодня мы видим, что эти вопросы абсолютно политизированы. Поэтому мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека", — добавил Макей.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 14:03Протесты в Белоруссии
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"Восточное партнерство" — проект Евросоюза, направленный на углубление и укрепление отношений с шестью восточными соседями: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.
В ноябре ЕС официально ввел пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко. Фигурантам списка запретят въезд на территорию Евросоюза, а также заморозят все имеющиеся в Евросоюзе активы.
Брюссель считает Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов этого года против кандидатов от оппозиции и мирных манифестантов, а также за запугивание журналистов. Со своей стороны, Лукашенко заявил, что "не парится" по поводу санкций.
Между тем 13 ноября Евросоюз в заявлении в связи с гибелью участника протестов Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции.
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 15:32Протесты в Белоруссии
Эстония потребовала от ЕС ввести новые санкции против Белоруссии
 
ЕвросоюзБелоруссияПрограмма ЕС "Восточное партнерство"В мире
 
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