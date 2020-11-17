https://ria.ru/20201117/partnerstvo-1584995765.html

Белоруссия понизила уровень участия в "Восточном партнерстве"

Белоруссия понизила уровень участия в "Восточном партнерстве"

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск понижает до экспертного уровень участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство". РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:00

2020-11-17T14:00

2020-11-17T15:00

евросоюз

белоруссия

программа ес "восточное партнерство"

в мире

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МИНСК, 17 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск понижает до экспертного уровень участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство".Макей уточнил, что теперь на мероприятиях "Восточного партнерства" Минск будут представлять не руководители министерств, а их эксперты. А вопросы, касающиеся Белоруссии, скорее всего, будут обсуждать на уровне постоянного представителя республики при Евросоюзе, добавил он.Белорусские власти также отказались продолжать с Брюсселем диалог по правам человека. К такому решению пришли во время совещания по вопросам внешней политики, в котором участвовал Лукашенко."Мы никогда не отказывались от обсуждения чувствительных вопросов. Но сегодня мы видим, что эти вопросы абсолютно политизированы. Поэтому мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека", — добавил Макей."Восточное партнерство" — проект Евросоюза, направленный на углубление и укрепление отношений с шестью восточными соседями: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.В ноябре ЕС официально ввел пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко. Фигурантам списка запретят въезд на территорию Евросоюза, а также заморозят все имеющиеся в Евросоюзе активы. Брюссель считает Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов этого года против кандидатов от оппозиции и мирных манифестантов, а также за запугивание журналистов. Со своей стороны, Лукашенко заявил, что "не парится" по поводу санкций.Между тем 13 ноября Евросоюз в заявлении в связи с гибелью участника протестов Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции.

https://ria.ru/20201117/belorussiya-1584996971.html

https://ria.ru/20201113/sanktsii-1584497320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, белоруссия, программа ес "восточное партнерство", в мире