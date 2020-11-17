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В Дагестане дожди разрушили часть памятника ЮНЕСКО
В Дагестане дожди разрушили часть памятника ЮНЕСКО
Продолжительные дожди в Дагестане разрушили часть стены крепости Нарын-Кала, памятника ЮНЕСКО. Об этом сообщила сообщила пресс-служба администрации Дербента. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T11:11
2020-11-17T11:11
2020-11-17T13:32
культура
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нарын-кала
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дербент
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МАХАЧКАЛА, 17 ноя — РИА Новости. Продолжительные дожди в Дагестане разрушили часть стены крепости Нарын-Кала, памятника ЮНЕСКО. Об этом сообщила сообщила пресс-служба администрации Дербента.Городские власти отметили, что мэрия города уже несколько лет обращается во все инстанции с призывом провести реконструкцию аварийной южной стены Нарын-кала.Два месяца назад местные жители обратили внимание на глубокие трещины в стенах памятника: выяснилось, что они появились после реставрации, которую провели в преддверии празднования юбилея Дербента.Дербентскую крепостную стену возвели в VI веке нашей эры. Протяженность южной крепостной стены Дербента составляет около трех километров, в древности она выполняла функцию охранного ограждения таможенной зоны. Южная стена построена из крупных блоков, ее "тело" заполнено бутовым камнем, скрепленным известняковым раствором. В отличие от северной, южная часть не имеет фундамента, а основанием ей служит хорошо выровненная поверхность.В 2003 году ЮНЕСКО признало всемирным наследием человечества старую часть Дербента, в том числе цитадель Нарын-Кала, Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения города.
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россия, нарын-кала, юнеско, дербент, происшествия
МАХАЧКАЛА, 17 ноя — РИА Новости.
Продолжительные дожди в Дагестане разрушили часть стены крепости Нарын-Кала
, памятника ЮНЕСКО
. Об этом сообщила сообщила пресс-служба администрации Дербента
.
Городские власти отметили, что мэрия города уже несколько лет обращается во все инстанции с призывом провести реконструкцию аварийной южной стены Нарын-кала.
"По закону мэрия города привести в порядок стену не может, так как это зона ответственности Министерства культуры России. Более того, если бы администрация города и начала здесь вести ремонтные работы, то понесла бы по закону уголовную ответственность", — объяснили в пресс-службе.
Два месяца назад местные жители обратили внимание на глубокие трещины в стенах памятника: выяснилось, что они появились после реставрации, которую провели в преддверии празднования юбилея Дербента.
"После обследования участка стены было вынесено заключение о проведении срочных ремонтных работ. Все документы были оформлены и направлены в органы надзора Министерства культуры. На сегодняшний день все соответствующие органы проинформированы, принимаются оперативные меры по выделению финансовых средств на восстановительные работы стены", — сообщил директор Дербентского музея-заповедника Виктор Чесноков.
Дербентскую крепостную стену возвели в VI веке нашей эры. Протяженность южной крепостной стены Дербента составляет около трех километров, в древности она выполняла функцию охранного ограждения таможенной зоны. Южная стена построена из крупных блоков, ее "тело" заполнено бутовым камнем, скрепленным известняковым раствором. В отличие от северной, южная часть не имеет фундамента, а основанием ей служит хорошо выровненная поверхность.
В 2003 году ЮНЕСКО признало всемирным наследием человечества старую часть Дербента, в том числе цитадель Нарын-Кала, Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения города.