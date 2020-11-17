https://ria.ru/20201117/pamyatnik-1584954444.html

В Дагестане дожди разрушили часть памятника ЮНЕСКО

В Дагестане дожди разрушили часть памятника ЮНЕСКО

Продолжительные дожди в Дагестане разрушили часть стены крепости Нарын-Кала, памятника ЮНЕСКО. Об этом сообщила сообщила пресс-служба администрации Дербента. РИА Новости, 17.11.2020

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культура

россия

нарын-кала

юнеско

дербент

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 17 ноя — РИА Новости. Продолжительные дожди в Дагестане разрушили часть стены крепости Нарын-Кала, памятника ЮНЕСКО. Об этом сообщила сообщила пресс-служба администрации Дербента.Городские власти отметили, что мэрия города уже несколько лет обращается во все инстанции с призывом провести реконструкцию аварийной южной стены Нарын-кала.Два месяца назад местные жители обратили внимание на глубокие трещины в стенах памятника: выяснилось, что они появились после реставрации, которую провели в преддверии празднования юбилея Дербента.Дербентскую крепостную стену возвели в VI веке нашей эры. Протяженность южной крепостной стены Дербента составляет около трех километров, в древности она выполняла функцию охранного ограждения таможенной зоны. Южная стена построена из крупных блоков, ее "тело" заполнено бутовым камнем, скрепленным известняковым раствором. В отличие от северной, южная часть не имеет фундамента, а основанием ей служит хорошо выровненная поверхность.В 2003 году ЮНЕСКО признало всемирным наследием человечества старую часть Дербента, в том числе цитадель Нарын-Кала, Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения города.

https://ria.ru/20171109/1508430983.html

россия

нарын-кала

дербент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нарын-кала, юнеско, дербент, происшествия