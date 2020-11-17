https://ria.ru/20201117/obse-1584976769.html
Кремль готов предоставить США и Франции разъяснения по Турции и Карабаху
Кремль готов предоставить США и Франции разъяснения по Турции и Карабаху
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что, если США и Франции как сопредседателям минской группы ОБСЕ, понадобятся какие-либо разъяснения по Турции РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:46
2020-11-17T12:46
2020-11-17T12:46
ситуация в нагорном карабахе
россия
обсе
нагорный карабах
дмитрий песков
франция
турция
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153351/49/1533514942_0:256:3185:2048_1400x0_80_0_0_5057ed89c66cd0f105baa05c964611c0.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что, если США и Франции как сопредседателям минской группы ОБСЕ, понадобятся какие-либо разъяснения по Турции и Нагорному Карабаху, они их получат."Нет сомнения, что, если наши партнеры по сопредседательству в минской группе нуждаются в разъяснениях, нет сомнения, что эти разъяснения будут представлены. Тем более, что по линии наших дипломатических ведомств сейчас по карабахским делам осуществляются регулярные контакты", - сказал Песков.По его словам, Кремль не хотел бы комментировать двусторонние отношения сопредседателей с Турецкой республикой."У нас есть свои двусторонние отношения, коими мы дорожим. Что касается нашего совместного статуса сопредседателей, то, конечно, главное для нас - интересоваться тем, как сохранить мир, недавно установленный, мир в Нагорном Карабахе, как обеспечить возвращение всех перемещенных, беженцев и так далее. И как мониторить сохранение этого мира", - добавил Песков.
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584526446.html
россия
нагорный карабах
франция
турция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/153351/49/1533514942_375:0:3106:2048_1400x0_80_0_0_f6bc7a1ce14250aba54debce61caaf75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обсе, нагорный карабах, дмитрий песков, франция, турция, сша, в мире