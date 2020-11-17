https://ria.ru/20201117/obse-1584976769.html

Кремль готов предоставить США и Франции разъяснения по Турции и Карабаху

Кремль готов предоставить США и Франции разъяснения по Турции и Карабаху

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что, если США и Франции как сопредседателям минской группы ОБСЕ, понадобятся какие-либо разъяснения по Турции РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T12:46

2020-11-17T12:46

2020-11-17T12:46

ситуация в нагорном карабахе

россия

обсе

нагорный карабах

дмитрий песков

франция

турция

сша

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что, если США и Франции как сопредседателям минской группы ОБСЕ, понадобятся какие-либо разъяснения по Турции и Нагорному Карабаху, они их получат."Нет сомнения, что, если наши партнеры по сопредседательству в минской группе нуждаются в разъяснениях, нет сомнения, что эти разъяснения будут представлены. Тем более, что по линии наших дипломатических ведомств сейчас по карабахским делам осуществляются регулярные контакты", - сказал Песков.По его словам, Кремль не хотел бы комментировать двусторонние отношения сопредседателей с Турецкой республикой."У нас есть свои двусторонние отношения, коими мы дорожим. Что касается нашего совместного статуса сопредседателей, то, конечно, главное для нас - интересоваться тем, как сохранить мир, недавно установленный, мир в Нагорном Карабахе, как обеспечить возвращение всех перемещенных, беженцев и так далее. И как мониторить сохранение этого мира", - добавил Песков.

https://ria.ru/20201113/karabakh-1584526446.html

россия

нагорный карабах

франция

турция

сша

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россия, обсе, нагорный карабах, дмитрий песков, франция, турция, сша, в мире