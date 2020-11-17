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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/obse-1584976769.html
Кремль готов предоставить США и Франции разъяснения по Турции и Карабаху
Кремль готов предоставить США и Франции разъяснения по Турции и Карабаху
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что, если США и Франции как сопредседателям минской группы ОБСЕ, понадобятся какие-либо разъяснения по Турции РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:46
2020-11-17T12:46
ситуация в нагорном карабахе
россия
обсе
нагорный карабах
дмитрий песков
франция
турция
сша
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что, если США и Франции как сопредседателям минской группы ОБСЕ, понадобятся какие-либо разъяснения по Турции и Нагорному Карабаху, они их получат."Нет сомнения, что, если наши партнеры по сопредседательству в минской группе нуждаются в разъяснениях, нет сомнения, что эти разъяснения будут представлены. Тем более, что по линии наших дипломатических ведомств сейчас по карабахским делам осуществляются регулярные контакты", - сказал Песков.По его словам, Кремль не хотел бы комментировать двусторонние отношения сопредседателей с Турецкой республикой."У нас есть свои двусторонние отношения, коими мы дорожим. Что касается нашего совместного статуса сопредседателей, то, конечно, главное для нас - интересоваться тем, как сохранить мир, недавно установленный, мир в Нагорном Карабахе, как обеспечить возвращение всех перемещенных, беженцев и так далее. И как мониторить сохранение этого мира", - добавил Песков.
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584526446.html
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нагорный карабах
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россия, обсе, нагорный карабах, дмитрий песков, франция, турция, сша, в мире

Кремль готов предоставить США и Франции разъяснения по Турции и Карабаху

12:46 17.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что, если США и Франции как сопредседателям минской группы ОБСЕ, понадобятся какие-либо разъяснения по Турции и Нагорному Карабаху, они их получат.
"Нет сомнения, что, если наши партнеры по сопредседательству в минской группе нуждаются в разъяснениях, нет сомнения, что эти разъяснения будут представлены. Тем более, что по линии наших дипломатических ведомств сейчас по карабахским делам осуществляются регулярные контакты", - сказал Песков.
По его словам, Кремль не хотел бы комментировать двусторонние отношения сопредседателей с Турецкой республикой.
"У нас есть свои двусторонние отношения, коими мы дорожим. Что касается нашего совместного статуса сопредседателей, то, конечно, главное для нас - интересоваться тем, как сохранить мир, недавно установленный, мир в Нагорном Карабахе, как обеспечить возвращение всех перемещенных, беженцев и так далее. И как мониторить сохранение этого мира", - добавил Песков.
Город Степанакерт утром 10 ноября 2020 года - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 17:31Ситуация в Нагорном Карабахе
Россия проинформировала США и Францию о договоренностях по Карабаху
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияОБСЕНагорный КарабахДмитрий ПесковФранцияТурцияСШАВ мире
 
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