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В Петербурге задержали подростков, напавших на граждан Таджикистана
В Петербурге задержали подростков, напавших на граждан Таджикистана
Трое подростков, напавших с газовыми баллончиками на граждан Таджикистана, задержаны в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T20:31
2020-11-17T20:31
2020-11-17T20:31
следственный комитет россии (ск рф)
таджикистан
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Трое подростков, напавших с газовыми баллончиками на граждан Таджикистана, задержаны в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК."Следователями совместно с сотрудниками полиции были задержаны три подростка, 2004 года рождения, которым предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, 22 октября подростки с газовыми баллончиками напали около одного из домов по Трамвайному проспекту на четверых граждан Таджикистана, избили и требовали деньги.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой". Решается вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения.
https://ria.ru/20201109/arest-1583805401.html
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следственный комитет россии (ск рф), таджикистан, санкт-петербург, происшествия