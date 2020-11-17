https://ria.ru/20201117/napadenie-1585078959.html

В Петербурге задержали подростков, напавших на граждан Таджикистана

В Петербурге задержали подростков, напавших на граждан Таджикистана

Трое подростков, напавших с газовыми баллончиками на граждан Таджикистана, задержаны в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T20:31

2020-11-17T20:31

2020-11-17T20:31

следственный комитет россии (ск рф)

таджикистан

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Трое подростков, напавших с газовыми баллончиками на граждан Таджикистана, задержаны в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК."Следователями совместно с сотрудниками полиции были задержаны три подростка, 2004 года рождения, которым предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, 22 октября подростки с газовыми баллончиками напали около одного из домов по Трамвайному проспекту на четверых граждан Таджикистана, избили и требовали деньги.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой". Решается вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения.

https://ria.ru/20201109/arest-1583805401.html

таджикистан

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), таджикистан, санкт-петербург, происшествия