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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Путин заявил о достаточном количестве российских миротворцев в Карабахе
Путин заявил о достаточном количестве российских миротворцев в Карабахе
Москва исходит из того, что российских миротворцев в Карабахе достаточно, увеличение их числа возможно только по согласованию сторон, заявил президент РФ... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T20:50
2020-11-17T20:50
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
москва
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москва исходит из того, что российских миротворцев в Карабахе достаточно, увеличение их числа возможно только по согласованию сторон, заявил президент РФ Владимир Путин."Этот вопрос должен решаться из реальных требований жизни, которые возникают каждый день. В принципе мы исходим из того, что этого достаточно, но если что-то и нужно будет менять, то это можно будет делать только по согласованию сторон", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
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нагорный карабах, владимир путин, москва, в мире

Путин заявил о достаточном количестве российских миротворцев в Карабахе

20:50 17.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москва исходит из того, что российских миротворцев в Карабахе достаточно, увеличение их числа возможно только по согласованию сторон, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Этот вопрос должен решаться из реальных требований жизни, которые возникают каждый день. В принципе мы исходим из того, что этого достаточно, но если что-то и нужно будет менять, то это можно будет делать только по согласованию сторон", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахВладимир ПутинМоскваВ мире
 
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