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Путин заявил о достаточном количестве российских миротворцев в Карабахе

Путин заявил о достаточном количестве российских миротворцев в Карабахе

Москва исходит из того, что российских миротворцев в Карабахе достаточно, увеличение их числа возможно только по согласованию сторон, заявил президент РФ... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T20:50

2020-11-17T20:50

2020-11-17T20:50

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

владимир путин

москва

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москва исходит из того, что российских миротворцев в Карабахе достаточно, увеличение их числа возможно только по согласованию сторон, заявил президент РФ Владимир Путин."Этот вопрос должен решаться из реальных требований жизни, которые возникают каждый день. В принципе мы исходим из того, что этого достаточно, но если что-то и нужно будет менять, то это можно будет делать только по согласованию сторон", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

нагорный карабах

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нагорный карабах, владимир путин, москва, в мире