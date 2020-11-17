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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/mirotvortsy-1584941343.html
Президент МККК поблагодарил российских миротворцев в Карабахе
Президент МККК поблагодарил российских миротворцев в Карабахе
Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер в беседе с РИА Новости выразил признательность российским миротворцам, размещенным в... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T10:09
2020-11-17T10:09
ситуация в нагорном карабахе
россия
петер маурер
нагорный карабах
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер в беседе с РИА Новости выразил признательность российским миротворцам, размещенным в Нагорном Карабахе после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в зоне карабахского конфликта."Я очень хочу подчеркнуть нашу признательность российским миротворческим силам на местах, поскольку между нами установлен очень тесный контакт в целях сотрудничества для обеспечения безопасности... Сотрудничество между МККК и российскими миротворцами очень тесное", - сказал Маурер.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе размещаются российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
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россия, петер маурер, нагорный карабах, международный комитет красного креста (мккк)

Президент МККК поблагодарил российских миротворцев в Карабахе

10:09 17.11.2020
 
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Sputnik / Давид Галстян
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер в беседе с РИА Новости выразил признательность российским миротворцам, размещенным в Нагорном Карабахе после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в зоне карабахского конфликта.
"Я очень хочу подчеркнуть нашу признательность российским миротворческим силам на местах, поскольку между нами установлен очень тесный контакт в целях сотрудничества для обеспечения безопасности... Сотрудничество между МККК и российскими миротворцами очень тесное", - сказал Маурер.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе размещаются российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияПетер МаурерНагорный КарабахМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
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