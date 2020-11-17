https://ria.ru/20201117/mirotvortsy-1584941343.html

Президент МККК поблагодарил российских миротворцев в Карабахе

Президент МККК поблагодарил российских миротворцев в Карабахе

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер в беседе с РИА Новости выразил признательность российским миротворцам, размещенным в... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T10:09

2020-11-17T10:09

2020-11-17T10:09

ситуация в нагорном карабахе

россия

петер маурер

нагорный карабах

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер в беседе с РИА Новости выразил признательность российским миротворцам, размещенным в Нагорном Карабахе после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в зоне карабахского конфликта."Я очень хочу подчеркнуть нашу признательность российским миротворческим силам на местах, поскольку между нами установлен очень тесный контакт в целях сотрудничества для обеспечения безопасности... Сотрудничество между МККК и российскими миротворцами очень тесное", - сказал Маурер.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе размещаются российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

https://ria.ru/20201117/stepanakert-1584882984.html

россия

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петер маурер, нагорный карабах, международный комитет красного креста (мккк)